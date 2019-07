Il Segreto | spoiler puntate italiane | Alvaro Fernandez chiede la mano di Elsa | lei accetta

Il Segreto spoiler : Matias e Marcela litigano a causa di Antolina : Le anticipazioni relative alle puntate de “Il Segreto” che il pubblico italiano vedrà tra qualche settimana, dicono che la malefica Antolina porterà scompiglio anche nella famiglia Castaneda. La moglie di Isaac Guerrero dopo aver fatto fatica a nascondere la sua felicità nel sapere che Elsa Laguna convolerà a nozze con Alvaro Fernandez, farà stare male Marcela. L’ex ancella non appena la locandiera le dirà che anche se la sua rivale in amore non ...

Il Segreto spoiler 22-26 luglio : Julieta dopo essere sparita viene ritrovata in pessime condizioni : Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto, riservano molte curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Maria presenterà il suo amico Roberto Sanchez a Fernando. Quest'ultimo non sarà molto felice dell'arrivo improvviso dell'uomo, soprattutto quando scoprirà che Beltran ed Esperanza hanno l'abitudine di chiamarlo 'zio'. Frattanto anche Francisca Montenegro sarà notevolmente infastidita dalla presenza di ...

Il Segreto spoiler : Isaac apprende che Elsa ha accettato di sposare Alvaro : Clamoroso colpo di scena in arrivo, nei nuovi episodi dello sceneggiato “Il Segreto” in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana. Le anticipazioni dicono che nel capitolo numero 2.031, Elsa Laguna dopo aver avuto l’ennesimo scontro con Isaac Guerrero, darà una risposta inaspettata ad Alvaro Fernandez. La rivale di Antolina dirà al medico di aver accettato di sposarlo affermando queste seguenti parole: “Non avrei mai ...

Il Segreto spoiler al 26 luglio : la Uriarte aggredita - Lamberto ed Eustaquio uccisi : Nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà negli episodi in onda dal 22 al 26 luglio 2019. Saul e Julieta sono finalmente riusciti a coronare il loro sogno d’amore e si sono scambiati le promesse davanti a parenti e amici, ma qualcosa nei prossimi episodi turberà non poco la loro serenità. La giovane infatti, verrà aggredita e violentata da Eustaquio e Lamberto Molero che, in questo modo si ...

Il Segreto - spoiler puntate al 26 luglio : Saul scopre della violenza subita dall'Uriarte : Le nuove anticipazioni de Il Segreto preannunciano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate della serie spagnola che verranno trasmesse la prossima settimana in Italia, Julieta Uriarte, interpretata dall'attrice Claudia Galan, verrà sequestrata e violentata da Lamberto ed Eustaquio Molero. In seguito la Uriarte verrà ritrovata da Don Berengario e Carmelo Leal. I due si renderanno conto immediatamente che Julieta è ...

Il Segreto - spoiler puntate al 26/7 : Saul scopre della violenza subita dall'Uriarte : Le nuove anticipazioni de Il Segreto preannunciano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate della serie spagnola che verranno trasmesse la prossima settimana in Italia, Julieta Uriarte, interpretata dall'attrice Claudia Galan, verrà sequestrata e violentata da Lamberto ed Eustaquio Molero. In seguito la Uriarte verrà ritrovata da Don Berengario e Carmelo Leal. I due si renderanno conto immediatamente che Julieta è ...

Il Segreto spoiler : Maria vorrebbe fuggire a Cuba insieme a Roberto Sanchez : Le anticipazioni della famosa soap opera Il Segreto, riservano diverse novità. Nelle prossime puntate, Francisca Montenegro (interpretata dall'attrice Maria Bouzas) vorrà liberarsi di Fernando Mesia, (interpretato dall'attore Carlos Serrano) e cercherà di organizzare un piano che spinga l'uomo ad andarsene definitivamente da Puente Viejo. In seguito la Montenegro convincerà Roberto Sanchez a trattenersi in paese. Maria vuole scappare dalla ...

Il Segreto - spoiler : Saul apprende che Julieta gli ha nascosto di essere stata abusata : La serie televisiva iberica “Il Segreto” continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset le prossime settimane, annunciano che Julieta Uriarte dopo essere stata abusata dai Molero a seguito delle nozze con Saul Ortega, farà molta fatica a nascondere il suo turbamento. Quest’ultimo dopo aver provato più volte a capire cosa succede alla sua amata senza ricevere ...

Il Segreto - spoiler al 26 luglio : Eustaquio e Lamberto moriranno : Il Segreto, la soap firmata da Aurora Guerra, va in onda alle 15:30 su canale 5. Le anticipazioni della settimana che va dal 22 al 26 luglio promettono grandi sorprese: Julieta, infatti, verrà rapita e violentata dai Molero. Trame de Il Segreto al 26 luglio Tutti gli abitanti di Puente Vejo, a causa della bevanda venduta alla locanda, cominceranno ad avere dei ricordi che riguarderanno la loro infanzia. Arriverà Roberto e alcuni come Maria e ...

Il Segreto - spoiler : Roberto rinuncia a partire con Maria a causa di Francisca : Nuovo appuntamento con la soap opera spagnola Il Segreto nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. I telespettatori italiani presto faranno la conoscenza del new entry Roberto Sanchez, che stravolgerà gli equilibri alla casona di Francisca Montenegro. Maria Castaneda quando apprenderà che la sua madrina e Fernando Mesia hanno cercato di convincere il suo amico ad abbandonare il paese per fargli prendere le distanze da lei, deciderà di tornare ...

Il Segreto - spoiler prossimi episodi : una grande umiliazione : Anticipazioni Il Segreto dal 15 al 19 luglio: Julieta viene violentata Il Segreto va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni de Il Segreto dal 15 al 19 luglio annunciano clamorosi colpi di scena. Maria è molto felice insieme a Roberto che lega subito con Raimundo. Francisca, invece, cerca di sbarazzarsi dell’uomo. Fernando è geloso della Castaneda e va su tutte le furie quando scopre che Roberto ha intenzione di ...

Il Segreto - spoiler al 19 luglio : Fernando corteggia Maria - Isaac sospetta di Fernandez : Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare sempre più italiani sulle reti Mediaset. Nei nuovi episodi trasmessi dal 15 al 19 luglio su Canale 5, Fernando Mesia cercherà di riconquistare il cuore di Maria Castaneda mentre Isaac Guerrero rivelerà a Matias di avere dei dubbi su Alvaro Fernandez. Il Segreto: Alvaro coinvolto in una rissa Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dai nuovi episodi in programma da lunedì 15 a venerdì 19 luglio ...

Spoiler Il Segreto : il medico Alvaro chiede la mano della Laguna : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera spagnola, intitolata 'Il segreto' capace di creare nuove curiosità nello spettatore. Gli Spoiler rivelano che, nelle prossime puntate italiane, Elsa dovrà fare i conti con il momento delle decisioni fondamentali per il successo della Laguna. La giovane donna non sarà a conoscenza del piano organizzato da Antolina. Quest'ultima coinvolgerà nel suo piano il medico Alvaro (Alessandro ...

Il Segreto - spoiler Spagna : l'Ortega indaga sul passato di Lola : Torna l'appuntamento dedicato ad Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle nuove puntate in onda dal 15 al 19 luglio in Spagna, Elsa Laguna riceverà le scuse di Alvaro Fernandez dopo essersi sposata con Isaac Guerrero. Prudencio Ortega, invece, vorrà capire il passato di Lola, la donna che ama. Il Segreto: Elsa e Isaac sposi Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda da ...