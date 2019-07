Il revenge porn è reato | “Colmato un vuoto normativo che non si poteva più ignorare”

Violenza sulle donne - il «Codice Rosso» è legge : sfregi e revenge porn nuovi reati : Via libera definitivo al ddl per tutelare le vittime di Violenza di genere. Inseriti nuovi reati: revenge porn e sfregio al volto. Tempi più rapidi e pene più severe. Il ministro Bonafede: «Ora lo Stato dice che le donne non si toccano»

revenge porn : cosa è e cosa prevede la legge : Da Pamela Anderson e Tommy Lee, fino al caso di Giulia Sarti. Tutte vittime del Revenge porn: la diffusione online senza il consenso di immagini o video in cui appaiono nude o mentre fanno sesso. Dal 1995, quando divenne pubblico il sex tape tra l’attrice di Baywatch e il musicista statunitense, la pratica si è diffusa a macchia d’olio, diventando un fenomeno pericoloso anche in Italia. Sono tante le storie con conseguenze ...

Violenza sulle donne - approvato il Codice rosso. Dall'obbligo di ascolto al revenge porn : ecco cosa prevede : Violenza sulle donne, via libera definitivo del Senato al Ddl sulla tutela delle vittime di Violenza domestica e di genere, il cosiddetto Codice rosso. Il provvedimento, che ha incassato l'ok...

Prima dell'Alba - La Rampa - Anticipazioni : revenge porn e la Paranza dei Bambini : Salvo Sottile prosegue il viaggio nelle notti italiane, parlando di revenge porn, della Paranza dei Bambini a Napoli e del feticismo per il latex.