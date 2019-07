Il mare caraibico di San Vito lo Capo il più bello d’Italia | non solo spiaggia

Il mare caraibico della Riserva di Vendicari scelto da Levante (VIDEO) : Una scena del videoclip Lo Stretto Necessario di Levante La spiaggia di Vendicari è una delle più belle della Sicilia. Anche Levante ha scelto la spiaggia in provincia di Siracusa per girare alcune delle scene per il suo nuovo videoclip. «Lo stretto necessario» è l’ultimo singolo della cantautrice Levante. (Vedi il video in fondo all’articolo) Il brano, nato dalla collaborazione tra Levante e altri due cantautori siciliani, Colapesce e ...

