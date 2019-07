Il gioco del cerino di Di Maio Se cade il governo è colpa della Lega

The Division 2 è il gioco più venduto del 2019 : Nel report finanziario del primo trimestre dell'anno fiscale 2020, Ubisoft ha rivelato un record sorprendente per The Division 2.Ubisoft, fino a questo momento, non ha mai parlato in modo approfondito delle performance del nuovo capitolo della serie, se non per dire che le vendite non rispondevano alle aspettative su console, ma erano in linea con le aspettative su PC.In un comunicato stampa che svela i risultati finanziari dell'azienda, Ubisoft ...

Il grande gioco dell’estate di Gsm55 : 12.000 euro di premi e un Samsung Galaxy S10e in palio : Gsm55.it, sito specializzato nella vendita di cover e accessori, lancia la promo dell'estate, con 12.000 euro di premi in palio e un Samsung Galaxy S10e. L'articolo Il grande gioco dell’estate di Gsm55: 12.000 euro di premi e un Samsung Galaxy S10e in palio proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo gioco della serie Dragon Quest all'orizzonte? : Sembra proprio un ottimo momento per essere un fan di Dragon Quest! Dragon Quest XI S, la versione migliorata dell'ultimo titolo della serie è in arrivo e di recente è stato pubblicato Dragon Quest Builders 2. Inoltre, il franchise comparirà anche in Smash Bros, ma a quanto pare stanno per arrivare altre novità, dato che un nuovo annuncio è in programma per agosto.Il sito giapponese Ryokutya2089 ha riferito che un annuncio per la serie arriverà ...

Il ritorno del gioco dell'estate : il tiro al Nibali : È una storia già vista, un chiacchiericcio già sentito. Come fosse un tavolo in penombra di una bettola dell'Ottocento attorno al quale uomini in tabarro parlottano ossessivamente di tutto ciò che non va, di tutto ciò che non funziona, trovando il modo di addossare la colpa al primo notabile che pas

Darkborn : il nuovo gioco del lead designer di Battlefield 3 non sarà più pubblicato da Private Division : La società madre di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, Take-Two, ha fatto scalpore nel 2017 quando annunciò una nuova etichetta dedicata ai giochi indie. La compagnia, Private Division, svelò accordi di pubblicazione per quattro diversi titoli, tutti provenienti da grandi nomi del settore. Alla fine, però, uno di quei giochi non arriverà dal publisher.Il primo dei quattro giochi era Ancestors: The Humankind Odyssey del creatore di ...

Il videogioco PES 2020 avrà in esclusiva nome - logo - maglia e stadio della Juventus; su FIFA ci sarà il “Piemonte Calcio” : La Juventus ha annunciato di aver firmato un accordo con la casa di produzione di videogiochi Konami – che produce il famoso gioco di calcio PES – per concedere in esclusiva i diritti sul proprio nome, sul logo, sulla maglia

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2 punta a migliorare certi aspetti del gioco originale : Quando viene annunciato il seguito o un reboot di un classico sono molti i fan che iniziano a temere il peggio, specialmente per la paura di ritrovarsi un titolo stravolto per andare incontro a quelli che sono i gusti del pubblico (o almeno la maggioranza di esso) odierno. Sembra che questo accadrà anche con Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (ma solo in parte) che andrà però a migliorare alcune delle meccaniche più deboli del titolo ...

Barletta - una bambina adescata con un gioco online. C'è un'indagine della Procura : Il caso segnalato al centro antiviolenza "Giulia e Rossella" dalla mamma preoccupata dal comportamento anomalo della figlia

Man of Medan per PC : svelate le dimensioni del gioco e i requisiti di sistema : Recentemente, abbiamo appreso che Man of Medan, di imminente arrivo, non sarà un gioco lunghissimo e punterà, invece, sulla rigiocabilità. Ora, è arrivato il momento di scoprire quanto peserà il titolo su PC e i requisiti di sistema.Bandai Namco ha confermato che la dimensione del file di Man of Medan sarà di ben 80 GB su PC, e questa dimensione dovrebbe essere la stessa anche su PS4 e Xbox One. I requisiti di sistema per PC non sembrano ...

Gears 5 - ecco come è stato modificato il rinculo delle armi per il gioco competitivo : Sebbene le informazioni della modalità in single player di Gears 5 siano alquanto scarse, The Coalition ha deciso di svelare qualcosa di più per quanto riguarda la parte multiplayer del gioco.Una delle nuove meccaniche presenti è il sistema di rinculo delle armi che in questo capitolo viene migliorato in modo da dare realismo al gioco. Il multiplayer design director di Gears 5, Ryan Cleven, attraverso Twitter ha parlato di questo sistema che ...

Borghezio : «Savoini è un soldato della Lega. Matteo lo scarica? Fa parte del gioco» : Mario Borghezio, leghista di lunga data, spiega che «di affari non so né voglio sapere niente». Ammette di aver chiamato Gianluca Savoini: «Non è un intrallazzatore, ma gli ho detto di scegliersi il miglior avvocato perché la questione è grossa»

Gli sviluppatori di Monster Hunter World : Iceborne parlano della difficoltà del gioco : Che grado di sfida ci proporrà Monster Hunter World: Iceborne? Stando ad un'interessante intervista con il direttore esecutivo nonché direttore artistico di Capcom, Kaname Fujioka, abbiamo avuto modo di distinguere due approcci diversi alla difficoltà del gioco, in particolare di Iceborne.Ebbene, come probabilmente saprete, per accedere a questo contenuto sarà necessario aver completato la campagna del gioco principale, Monster Hunter World. ...

Bull 3 su Rai2 porta Jason a dubitare del suo idolo : Walter fa il doppio gioco? Trame 13 e 20 luglio : Torna l'appuntamento con Bull 3 su Rai2 nella seconda serata di sabato 13 luglio. Nell'episodio in questione, il protagonista interpretato da Michael Weatherly lavora al fianco del suo idolo, Walter Franklin. Il leggendario avvocato gli chiede aiuto in un caso particolare: una famiglia è in una causa contro lo Stato per la morte accidentale di un uomo, quest'ultimo era nel programma protezione testimoni. Si intitola "Frode finanziaria" ...

Davey Wreden che ha contribuito alla creazione del gioco di avventura The Stanley Parable - sta assumendo personale per lo sviluppo di un nuovo titolo : Davey Wreden che ha diretto "The Beginner's Guide" e ha partecipato alla creazione di "The Stanley Parable" sta dirigendo una nuova squadra per sviluppare un prossimo gioco. Nonostante non ci siano ulteriori dettagli sul progetto futuro, all'interno di un sito internet sono apparsi due annunci di lavoro.Il primo annuncio richiede la figura di programmatore/designer di giochi. Wreden sta cercando qualcuno che possa progettare, attuare e ...