Il Dalì gigante accanto al dito medio di Cattelan | la Casa di Carta conquista Piazza

(Di giovedì 18 luglio 2019) Netflix fa le cose in grande eAffari a Milano per l’anteprima esclusiva dei primi due episodi della terza stagione de Ladi. L’evento andrà in scena alla vigilia dell’uscita ufficiale della serie, prevista per il 19 luglio. E come sempre, ladi produzione ha deciso di fare le cose in grande installando una statua raffigurante l’iconica maschera di Dalìal celebre “” di Maurizio.Come si legge sull’evento Facebook, la scelta di Milano e diAffari per promuovere la serie non è casuale: “Il 18 luglio la banda suonerà l’adunata, rispondete per assistere in anteprima assoluta a Ladi: Terza Parte. Più diretta di una telefonata del Professore. Più rumorosa di una risata di Denver. Più sobria dei completi di ...

