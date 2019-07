Il clamoroso Senza veli Elisa Isoardi oltre il proibito | la foto

caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2019) Quest’annoha sostituto Antonella Clerici nella condizione dello storico programma Rai “La prova del cuoco”. E anche per la prossima stagione, dato che è stata confermata, sarà la regina dei fornelli della televisione pubblica. La trasmissione però ha fatto un po’ ingrassare la bellae nei giorni scorsi la conduttirice ha spiegato come ha fatto a ingrassare 5 chili. Il risultato sono 5 chili in più sulla bilancia: “Come ho fatto? – ha spiegatoa “DiPiù Tv” – In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe”. “A fine puntata, in, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire ...

