Hustlers | il trailer | Jennifer Lopez in azione come sexy pole dancer

(Di giovedì 18 luglio 2019)ballerinanon l’abbiamo mai vista in: nonostante l’artista ci abbia abituato a spettacolari show con coreografia ad alto tasso di sensualità, mancava ancora una sua performance al palo. Dopo mesi di scatti «rubati» dal set o dai social, finalmente è arrivato il primodi, film al femminile che racconta di un gruppo di spogliarelliste-truffatrici. Diretto da Lorene Scafaria e prodotto da Will Ferrell e Adam McKay, la pellicola dovrebbe approdare nelle sale a settembre e promette lo spirito di Ocean’s 8 in chiavesi deduce anche dal, che mostra J-Lo e le altre ragazze in, ancheballerine di. Tratto da una storia vera, checantante compie 20 anni di carriera, è anche un’attrice: ininterpreta la protagonista Ramona, boss ...

