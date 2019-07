HBO Max ordina il sequel-reboot di Gossip Girl – Notizie del giorno

dituttounpop

(Di giovedì 18 luglio 2019)avrà un seguito-: HBO Maxla nuova serieLa piattaforma di streaming di WarnerMedia HBO Max guarda al pubblico di Young Adult e a quello dei nostalgici più recenti, annunciando l’arrivo di una nuova serie di.Il progetto non è undella serie conclusa solo 7 anni fa, ma uncon lo spirito da. La serie sarà ambientata 8 anni dopo la fine della precedente, per questo arriverà nel 2020, e seguirà una nuova generazione di adolescenti della scuola privata dell’Upper East Side alle prese con la sorveglianza virtuale di. In 8 anni il mondo, New York è cambiata, ma soprattutto sono cambiati i giovani e il loro rapporto con i social. E questo aiuterà. Non sono stati annunciati, ma la formula delpermetterà agli autori Joshua Safran, Stephanie Savage di pensare di portare i vecchi protagonisti nella ...

