GTA Online | a fine mese verrà inaugurato il Casinò Resort Diamond

GTA Online : inaugurazione del Casinò Resort Diamond il 23 luglio : Sperimenta l’eccellenza. Il Casinò e Resort Diamond aprirà i battenti questo martedì 23 luglio nel cuore di Los Santos. Il faraonico progetto edilizio all’incrocio tra Vinewood Park Drive e Mirror Park Boulevard è quasi ultimato, pronto a rivoluzionare per sempre lo skyline di Los Santos. Quando il nuovo Casinò e Resort Diamond aprirà al pubblico, tutti saranno i benvenuti ...

Kickstarter sospende i finanziamenti a RAW - l'MMORPG ispirato a GTA Online e Rust : Kickstarter ha interrotto la campagna di finanziamento dedicata a RAW, titolo MMOPRG che prende ispirazione da Grand Theft Auto Online e Rust. La società di crowdfunding ha deciso di bloccare i finanziamenti dopo aver scoperto che il creatore del gioco, KillerWhale Games, ha usato la piattaforma in modo disonesto."Le nostre regole e linee guida chiedono ai creatori di aumentare la quantità di denaro necessaria per portare a termine un progetto ...

GTA Online : Bonus sulle gare stunt e offerte di Maze Bank Foreclosures : Siamo nel cuore dell’estate e l’odore di asfalto caldo e gomma bruciata riempie l’aria. È il momento perfetto per rischiare la vita per qualche soldo in sfide ad alta velocità a Southern San Andreas. Tutte le gare stunt di Rockstar offrono ricompense doppie, quindi allaccia la cintura, afferra il volante e vai a tavoletta fino in banca. Sono comprese sia le gare stunt create da Rockstar ...

GTA Online : bonus e sconti della settimana del 4 luglio : L’Independence Day è un giorno speciale in tutta Southern San Andreas. Preparati a sparare fuochi d’artificio per le strade, a portare il patriottico Liberator per tutto il Paese e a indossare il fantastico cappello birra Patriot per festeggiare la libertà. Puoi anche approfittare degli invitanti bonus in diverse attività e degli sconti sui tuoi articoli patriottici preferiti. Questa settimana i tuoi ...

GTA Online : a Los Santos aprono il Casinò e Resort Diamond : A Los Santos stanno arrivando nuove aperture, come possiamo vedere prepariamoci all'apertura di un nuovo Casinò e di Resort Diamond. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Rockstar per tutti i dettagli su queste novità: Magari mentre eri in coda sulla LS Freeway ti sarà capitato di notare il cantiere di un piccolo edificio tra Vinewood Hills e le splendide Tataviam Mountains. Non lasciarti ingannare dalla rimozione dell'ormai ...

GTA Online – prossima apertura a Los Santos : il Casinò e Resort Diamond : Magari mentre eri in coda sulla LS Freeway ti sarà capitato di notare il cantiere di un piccolo edificio tra Vinewood Hills e le splendide Tataviam Mountains. Non lasciarti ingannare dalla rimozione dell’ormai sbiadito cartello “prossima apertura”: ilCasinò e Resort Diamond, tempio del lusso destinato a diventare il fulcro dell’intrattenimento più grande di tutta Southern San Andreas, ...

GTA Online : settimana degli eventi Freemode : Questa settimana avrai svariate opzioni per soddisfare la tua sete di sangue e di adrenalina a San Andreas, come ricompense aumentate in una serie di attività e sconti per aiutarti a provocare il massimo dei danni con la minima spesa. Tutti gli eventi Freemode offriranno GTA$ e RP doppi fino al 26 giugno, sia che si tratti di un inseguimento a tutta velocità in Ultimo a bordo che di una devastante ...

GTA Online : La settimana delle ricompense doppie : Se sei stanco di sentirti dire che devi imparare un mestiere e che devi applicarti, Simeon ha buone notizie per te. Lui si occupa di recuperare veicoli e si dà il caso che tu sia un vero esperto nel campo. Questa settimana metti a frutto le tue abilità in qualsiasi missione di recupero della Premium Deluxe e ottieni GTA$ e RP doppi per i tuoi sforzi. Anche tutte le sfide della base ...

GTA Online avrà presto il suo Casinò - la conferma dagli sviluppatori : L'andamento di GTA Online è sicuramente uno dei più bizzarri in assoluto nel panorama videoludico attuale. A distanza di ormai sei anni dalla release di GTA 5 e della conseguente apertura dell'universo ludico Online, il titolo continua a macinare numeri di assoluto rilievo in termini di giocatori che si collegano quotidianamente al mondo in rete. Il merito va ovviamente ai ragazzi di Rockstar Games, che sono evidentemente stati in grado di ...

