Gruppo Onorato : “Rimorchiatore Vincenzino O. importante per Sardegna” : Cagliari, 18 lug. – (AdnKronos) – “Questo rimorchiatore ha un ruolo importante anche per la Sardegna”. Sono le parole, con le quali Achille Onorato , Amministratore delegato di Moby Gruppo Onorato ha aperto la cerimonia di battesimo del rimorchiatore “ Vincenzino O.”, tra i più potenti del mediterraneo. Presenti all’evento la famiglia Onorato , il rappresentante della ditta costruttrice Damen Antonio ...

Gruppo Onorato vara il rimorchiatore ‘Vincenzino O’ : Cagliari, 18 lug. – (AdnKronos) – Battesimo nel porto di Cagliari per il rimorchiatore ‘Vincenzino O’., l’ultimo nato della flotta Onorato , mezzo all’avanguardia in grado di navigare per settimane e con una potenza 6800 Cv, distribuita su due motori. Ad una velocità di 13 nodi può avere un’autonomia di navigazione pari a 15 giorni. Con la cerimonia di battesimo la nuova imbarcazione prenderà ...

Gruppo Onorato : "Puntato su Genova e recuperato valori pre crollo Morandi" : Genova, 28 giu. (AdnKronos) - "La paura del Gruppo non era la perdita di prenotazioni ma lo spostamento di passeggeri concreto, da Genova al vicino porto di Livorno. Vedendo che un porto andava in calo e uno in crescita, abbiamo sentito la necessità di riavvicinarci al territorio e spingere in manie