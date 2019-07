Grande Fratello Vip | indiscrezione bomba | i nomi dei primi concorrenti

Grande Fratello Vip : ecco i nomi dei primi possibili concorrenti : Grande Fratello Vip 2019: ecco i nomi dei primi provinati La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta già scaldando i motori. La celebrity version dello storico reality show di Canale 5 partirà nella prossima stagione televisiva per l’inizio di novembre 2019. Dopo l’abbandono da parte di Ilary Blasy, conduttrice dal 2016 al 2018, il […] L'articolo Grande Fratello Vip: ecco i nomi dei primi possibili concorrenti proviene da ...

Gennaro Lillio sorprende la sorella ritrovata grazie al Grande Fratello : Le ultime due edizioni del Grande Fratello condotte da Barbara d’Urso sono riuscite a ricucire rapporti familiari che sembravano ormai perduti. Impossibile non pensare alla figlia di Bobby Solo che dopo anni di battaglie ha potuto fare pace e riabbracciare il genitore, ma anche quest’anno Carmelita ha fatto il miracolo. Gennaro Lillio, infatti, grazie al reality di Canale 5, ha potuto conoscere la sorella minore Maria, che il padre ...

I retroscena di Blogo : Grande Fratello vip 2019 - ecco i primi provinati : L'appuntamento è previsto per l'inizio di novembre 2019 quando subito dopo le 6 puntate di Amici vip condotto da Michelle Hunziker, prenderà il via la nuova edizione del Grande fratello vip. Il reality show prodotto dalla Endemol Shine Italy avrà come unico conduttore il giornalista Alfonso Signorini, che sarà affiancato da almeno due donzelle nel ruolo di opinioniste o qualcosa di più.Proprio in questi giorni sono in corso i primi provini ...

Grande Fratello Vip 4 : tra i provinati Claudia Galanti - Scialpi e Antonella Elia (RUMORS) : Mancano ancora un bel po' di mesi al ritorno in Tv del Grande Fratello Vip, ma i siti d'informazione sono già alla ricerca dei personaggi famosi che potrebbero entrare nella Casa più spiata d'Italia a novembre. Stando a quello che si legge su Tvblog, a fare il provino per il reality di Canale 5 sarebbero stati: le showgirl Claudia Galanti e Matilde Brandi, il cantante Scialpi e la valletta Antonella Elia. Si vocifera, inoltre, che il conduttore ...

Grande Fratello Vip 4 - i nomi dei primi concorrenti provinati : da Scialpi alla Brandi : Proseguono i lavori per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show che quest'anno tornerà in onda nella stagione autunnale della rete ammiraglia Mediaset. La quarta edizione si preannuncia ricca di novità e colpi di scena, a partire dalla conduzione che non sarà più nelle mani di Ilary Blasi. La signora Totti ha deciso di lasciare il reality e quest'anno il nuovo conduttore sarà Alfonso Signorini, che prenderà le ...

I retroscena di Blogo : Grande Fratello vip 2019 - ecco i primi provinati : L'appuntamento è previsto per l'inizio di novembre 2019 quando subito dopo le 6 puntate di Amici vip condotto da Michelle Hunziker, prenderà il via la nuova edizione del Grande fratello vip. Il reality show prodotto dalla Endemol Shine Italy avrà come unico conduttore il giornalista Alfonso Signorini, che sarà affiancato da almeno due donzelle nel ruolo di opinioniste o qualcosa di più.Proprio in questi giorni sono in corso i primi provini ...

Gennaro Lillio ritrova la sorella che non conosceva - si erano visti durante il Grande Fratello : Gennaro Lillio, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello e attuale fidanzato di Francesca De Andrè, ritrova la sorella conosciuta solo in occasione della partecipazione al reality show di Canale5. Condividono lo stesso padre ma sono figli di due madri differenti. Solo di recente hanno ricucito i contatti.Continua a leggere

Grande Fratello : Daniele ritorna in moto - Martina : “Non morire!” : Daniele e Martina, Grande preoccupazione su Instagram ma il ragazzo non ha paura Daniele Dal Moro è ritornato a guidare la sua moto dopo il piccolo infortunio. Aveva confessato di essersela vista brutta, ma per fortuna non è successo nulla di grave. La scelta di Daniele di guidare nuovamente ha preoccupato parecchio Martina Nasoni che, […] L'articolo Grande Fratello: Daniele ritorna in moto, Martina: “Non morire!” proviene da ...

Grande Fratello vip - Naike Rivelli rifiuta di partecipare : un messaggio feroce su Mediaset : Avrebbe detto no al Grande Fratello Vip Naike Rivelli. Secondo quanto riporta Ivan Rota su Novella 2000 ripreso da Dagospia, si intuirebbe da alcune frasi sibilline che la figlia di Ornella Muti ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La Rivelli, infatti, ha avuto parole ben poco carine nei confron

Grande Fratello Vip - il secco "no" di Taylor Mega a Mediaset : indiscreto - cosa c'è dietro : Strano, ma probabilmente vero. Taylor Mega, la biondissima prezzemolina televisiva e apparentemente pronta a tutto per un ruolo sul piccolo schermo, avrebbe rivolto un secco "no" niente meno che a Mediaset. Nel dettaglio, il "no" sarebbe stato rivolto al Grande Fratello Vip lasciato 'orfano' da Ilar

Daniele Dal Moro - incidente in moto per l’ex del Grande Fratello : “Ci ho quasi rimesso le penne” : Daniele Dal Moro è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre stava guidando la sua moto. È stato lo stesso concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello a dare la notizia su Instagram, senza nascondere lo spavento per quanto accaduto: “Ci ho quasi rimesso le penne” , scrive infatti Daniele lasciando intendere la gravità dell’accaduto, che però non gli ha causato ferite ma solo un brutto spavento. Poi ha voluto ...

Grande Fratello - amico Daniele ci prova con Martina : “Sposa me” : Martina e Daniele non stanno insieme… l’amico dell’ex gieffino si fa (simpaticamente) avanti! La storia infinita, quella di Martina e Daniele del Gf… che però non è mai cominciata! Se alcuni fan continuano a illudersi che gli ex gieffini stiano davvero insieme, i due precisano sempre che non c’è del tenero. Hanno solo piacere di […] L'articolo Grande Fratello, amico Daniele ci prova con Martina: “Sposa ...

Incidente in moto per Daniele Dal Moro - l’ex del Grande Fratello : “Ci ho quasi rimesso le penne” : Incidente in moto per Daniele Dal Moro, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Lui stesso ha raccontato l’accaduto via Instagram, senza nascondere il timore di un epilogo differente. “Ci ho quasi rimesso le penne” ha scritto il fidanzato di Martina Nasoni, vincitrice del reality show.Continua a leggere

Grande Fratello - incidente per Daniele Dal Moro : cos’è successo : Daniele Dal Moro del GF cade dalla moto e fa preoccupare i fan Ore particolarmente complicate queste per Daniele Dal Moro. Cos’è successo? L’ex inquilino della casa più spiata dagli italiani, durante un giro sulla sua moto, è incredibilmente caduto. Ovviamente i fan si sono immediatamente preoccupati per lo stato di salute di Daniele del Grande Fratello. Tuttavia niente di grave per quest’ultimo. Difatti il giovane ha già ...