Governo | Zingaretti | ‘progetto Lega-M5S fallito | traggano conseguenze’

Ue - Zingaretti : “Voto M5s a von der Leyen? Scelta autonoma - condividiamo. Ma smentisco ipotesi Governo Pd-5Stelle” : Il voto del M5s, come noi, per Ursula von der Leyen come presidente Commissione Ue? Scelta autonoma, condividiamo il giudizio positivo sulla piattaforma presentata da Von der Leyen sul rinnovamento delle istituzioni Ue, i migranti e l’ambiente”, ha spiegato il segretario Pd Nicola Zingaretti. Ma chiarendo: “smentisco l’ipotesi di un governo Pd-M5s, come si teorizza. Se ci sarà una crisi di governo, la nostra posizione è e ...

Zingaretti : "Nessuna ipotesi di Governo M5s-Pd" : Dopo il voto favorevole dell'Europarlamento a Ursula Von der Leyen, la destra intravede il pericolo di un governo M5s-Pd in Italia. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, risponde così alle domande dei giornalisti: "Smentisco l'ipotesi di un governo Pd-M5s, come si teorizza. Se ci sarà una crisi di governo, la nostra posizione è e rimane quella di ridare la parola agli italiani con le elezioni anticipate". Sul voto positivo di ...

Alitalia : Zingaretti - ‘da Governo confusione mentale - politica e opportunismo’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Dal Ponte di Genova ad Alitalia l’unica certezza è la confusione mentale, politica e l’opportunismo di chi ci sta governando”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.L'articolo Alitalia: Zingaretti, ‘da governo confusione mentale, politica e opportunismo’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Zingaretti : Pd unica alternativa al Governo : "Siamo l'unica alternativa al Governo e Salvini: dobbiamo imporre un'altra agenda, è questo il nostro compito. Dobbiamo combattere ed essere vicini

Mercatone Uno - Zingaretti mostra busta paga lavoratrice da 28 euro : “Lasciati soli dal Governo” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, mostra in un video su Facebook la busta paga di una lavoratrice di Mercatone Uno in cassa integrazione: "Questa è la busta paga di una lavoratrice in cassa integrazione di Mercatone Uno: 28 euro. Sono stati lasciati soli dal Governo. Ecco la mia denuncia, perché cose del genere non devono più accedere”.Continua a leggere

Rifiuti : Zingaretti - ‘bene riunione con Governo e Raggi - c’è cambio di rotta’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Rifiuti a Roma, vi tengo aggiornati. La riunione con Ministero e Comune è andata bene. L’attuazione dell’ordinanza della Regione Lazio sta finalmente producendo i primi risultati nelle ultime 48 ore”. Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb. “Sono convinto che se continuiamo così -aggiunge- i risultati saranno presto evidenti. Già oggi la gran parte dei siti definiti a rischio è ...

I cinque fallimenti del Governo gialloverde secondo Nicola Zingaretti : "Il governo e Salvini continuano a inanellare sconfitte che portano sempre più alla paralisi". Lo scrive su Huffington post il segretario Pd, Nicola Zingaretti, che elenca quelli che a suo avviso sono gli errori dell'esecutivo. "1) Avevano preannunciato fuoco e fiamme dopo le europee con la conquista dell'Europa. Hanno sbagliato tutto. L'Italia è isolata. Hanno detto no a Timmermans il candidato che di ...

Zingaretti : Governo sbaglia - tocca a noi : 13.11 "Il governo e Salvini continuano a inanellare sconfitte che portano sempre più alla paralisi",scrive il segretario Pd Zingaretti su Huffington Post. "In Europa l'Italia è isolata.Hanno dovuto accettare la manovra correttiva: 9 mld e mezzo tra minori spese e maggiori entrate. La flat tax non si farà, perché è iniqua e non ci sono i soldi. Sull'immigrazione un disastro, a parte il dramma umano,gli sbarchi continuano. La Libia sta ...

Il Governo : pulire Roma in 10 giorni. Raggi-Zingaretti - scambi di accuse : Dieci giorni. O nella Capitale d?Italia sarà emergenza sanitaria per i rifiuti. A dirlo è il ministro dell?Ambiente Sergio Costa, che stringe ancora di più sui tempi:...

Pd - Zingaretti : “Giorni difficili - ma ritrovata unità. Ora al lavoro per l’alternativa contro questo Governo” : Più che una pax interna ritrovata, una tregua, quasi di facciata. Ma tanto basta al segretario del Pd Nicola Zingaretti per rivendicare come il suo appello all’unità sia stato accolto, al termine di una Direzione nazionale dem che si è conclusa senza voto sulla relazione del segretario: “Sono state giornate difficili, ma siamo ancora qui per combattere la nostra battaglia contro questo governo. C’è stata una bella discussione, ...

Zingaretti : "Il Paese è fermo e il Governo se ne lava le mani" : “Ieri le piazze d'Italia si sono riempite di lavoratrici e lavoratori metalmeccanici che protestavano per l'assenza di politiche economiche e sociali da parte di questo governo. Grandi manifestazioni che hanno fatto ritrovare ancora una volta l'unità dei sindacati, inascoltata da parte della maggioranza gialloverde. Il Paese è fermo, i conti sono a rischio, aumentano disoccupati e cassintegrati. In questo marasma nessuno al governo si prende la ...

Zingaretti : Di Maio vive nel Grande Fratello. Meloni : dal Governo scelte folli : Pioggia di critiche ai grillini dopo la bocciatura europea, preludio di una manovra bis per correggere i conti. Le parole