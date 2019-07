Governo | Salvini | Basta no o cambia tutto

Salvini : con altri no il Governo rischia. Ed evoca il pericolo di un asse Pd-M5S : «Non mi ha telefonato e non mi ha mandato neppure un messaggio. Ho scoperto dalle agenzie che Conte riferirà in Senato sulle fantasie dei soldi da Mosca». Matteo Salvini ancora non...

Governo : Meloni - ‘perchè Salvini resta con M5S? sia premier esecutivo Lega-Fdi’ : Roma, 17 lug.(AdnKronos) – Per il centrodestra ‘vedo una prospettiva di Governo. I dati dicono che Lega e Fratelli d’Italia già da soli avrebbero una maggioranza schiacciante e francamente non comprendo perché Matteo Salvini preferisca stare al Governo con il M5S piuttosto che fare il premier di un Governo che avrebbe dei numeri per fare le cose importanti che all’Italia servono”. è quanto ha detto al Tg2, ...

I 5 Stelle : "Nessun dialogo col Pd Salvini in Aula rafforza il Governo" : Intervista di Affaritaliani.it al capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Francesco D'Uva. "L’unica maggioranza possibile è quella attuale. Col Pd non c’è dialogo, si stanno confermando un partito attento solo ai bisogni di pochi" Segui su affaritaliani.it

Fondi Lega-Russia - Conte : “Salvini in Aula? Il 24 luglio riferirò io. Sono la massima autorità di Governo” : “E’ stato chiesto anche a me di riferire e io riferisco perché quando le forze parlamentari chiamavano il governo risponde. Io ho una concezione sacrale del parlamento e delle istituzioni”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando ad un evento di Confagricoltura a Roma chiarisce perché sarà lui a riferire al Parlamento sul Russiagate. “Il giorno 24 luglio ci sarà un’informativa”. Ma è grave ...

Governo spaccato - Salvini valuta i rischi del voto anticipato. E Conte lo anticipa sul Russiagate : Le crepe nella maggioranza gialloverde sono tante, troppe. Ci sono lo stop pentastellato all'autonomia differenziata cara alla Lega, la sorveglianza europea sui conti pubblici che restringe gli spazi di...

Russia - Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Sfugge allo scandalo". Il leghista lo zittisce : Governo ko? : Più a sinistra del Pd sul caso dei presunti fondi Russi e Gianluca Savoini. Si parla di Luigi Di Maio, il quale ha sparato ad alzo zero poco dopo le parole di Roberto Fico alla Camera, il quale si è schierato coi democratici sulla necessità che il leghista riferisca in Parlamento. Nel mirino di Di M

Russia - Roberto Fico getta la maschera alla Camera : "Sto col Pd - Salvini in aula". Governo M5s-compagni? : Giù la maschera. Da che è esplosa la vicenda dei presunti fondi alla Lega dalla Russia, il caso che vede al centro Gianluca Savoini, è tornata strettamente d'attualità la teoria secondo la quale M5s e Pd potrebbero provare una manovra di palazzo per ribaltare la maggioranza e andare al Governo insie

Governo : gelo Conte-Salvini - primo appuntamento in agenda venerdì : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – E’ ancora gelo tra Palazzo Chigi e il Viminale. Nessun contatto, riferiscono i beninformati, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepremier Matteo Salvini, oggi protagonista di un incontro con le parti sociali al ministero. “Tutto tace e tacerà”, si dicono convinte le stesse fonti. Allontanandosi da Palazzo Chigi per un caffè con il suo staff, Conte non ha dissimulato il ...

Lega : Fiano - ‘Salvini scappa - Savoini non risponde - Governo di codardi’ : Roma, (AdnKronos) – “Davanti ai magistrati Savoini non risponde, davanti al Parlamento Salvini scappa, davanti a tutto questo Conte e Di Maio tacciono. Un governo di codardi guida il paese”. Lo scrive su twitter Emanuele Fiano del Pd. L'articolo Lega: Fiano, ‘Salvini scappa, Savoini non risponde, governo di codardi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fondi russi alla Lega - Conte : “Fiducia in Salvini ma dobbiamo trasparenza”. Poi rassicura : “Governo non cade” : “Lascio alla magistratura il compito di investigare. Ho fiducia nel mio ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e al Contempo dobbiamo trasparenza”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della serata conclusiva delle Universiadi, a Napoli, in merito alla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega che vedrebbe coinvolto Gianluca Savoini. Fondi russi alla Lega, il consigliere ...

Matteo Salvini - i sondaggi e l'effetto Savoini : filtrano i primi "segnali" - viene giù il Governo? : Un orecchio in Procura, un occhio sui sondaggi. La Lega tiene sotto controllo le rilevazioni nei giorni caldi del caso fondi-russi, e a preoccupare i vertici di via Bellerio, più che le notizie che usciranno dagli interrogatori di oggi a Gianluca Savoini e all'avvocato Gianluca Meranda, sono eventua

"Il Governo non è a rischio" - dice Conte. E Salvini replica : "Non mi occupo di spionaggio ma di vita reale" : "Io mi occupo di tasse, lavoro, immigrazione, crescita e sicurezza, il resto non mi interessa". ll vicepremier Matteo Salvini ha glissato sulle domande dei giornalisti sulla vicenda Savoini e sulla presa di distanza di palazzo Chigi. Interpellato dai cronisti a margine del concerto di chiusura del Festival dei Due Mondi di Spoleto a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, il leader leghista ha risposto: ...

