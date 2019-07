Gossip Girl | tra reboot e spin off con nuovo cast

tvzap.kataweb

(Di giovedì 18 luglio 2019) Per Goosipsi prepara unooff a metà strada con unper 10 nuovi episodi in cantiere così da rilanciare la serie che ha chiuso nel 2015. In molti deloriginale della celebre serie si sono disposti a riprendere il ruolo che li ha resi famosi. La conferma arriva da Peope che svela come dietro questo rinnovo interesse per la serie nata dai romanzi di Cecily von Ziegesar c’è la nuova piattaforma della Warner Bros, Hbo Max, che debutterà nel 2020., il fotoromanzo del gran finale SERENA E DAN SI SPOSANOCome in ogni lieto fine che si rispetti, l'eroe protagonista riesce a conquistare la sua bella: dopo sei anni in cui si sono amati, lasciati, ripresi, feriti die riavvicinati più volte, Dan (Penn Bagdely) e Serena (Blake Lively), la coppia che sembrava impossibile, coronano il loro sogno ...

gual89 : Ma chissene frega di gossip girl reboot. - lellawanderlus1 : RT @eliscrivecose: Quanto ci farebbe sentire vecchi un reboot di Gossip Girl con nuovi liceali arricchiti in cui non potremo desiderare di… - Pippi_Wendy_92 : RT @valerk_: NON ESISTE GOSSIP GIRL SENZA LORO DUE! FINE DELLA QUESTIONE. #GossipGirl -