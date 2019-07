Gossip Girl | nel 2020 il reboot ufficiale | ma senza Blair e Chuck

Gossip Girl torna con un reboot - ambientato 8 anni dopo (ma il cast resta un mistero) : Gossip Girl sta tornando. È stato annunciato un nuovo capitolo della serie cult, andata in onda dal 2007 al 2012 e riproposto recentemente in Italia su Netflix. Si tratterà di un ibrido tra reboot, sequel e spin-off, ma resta ancora avvolto nel mistero il cast. È improbabile che vedremo nuovamente i vecchi protagonisti - se non in qualche cameo - tutti lanciati in carriere di successo.Saranno 10 episodi della durata di ...

Gossip Girl - tra reboot e spin off con nuovo cast : Per Goosip Girl si prepara uno spin off a metà strada con un reboot per 10 nuovi episodi in cantiere così da rilanciare la serie che ha chiuso nel 2015. In molti del cast originale della celebre serie si sono disposti a riprendere il ruolo che li ha resi famosi. La conferma arriva da Peope che svela come dietro questo rinnovo interesse per la serie nata dai romanzi di Cecily von Ziegesar c’è la nuova piattaforma della Warner Bros, Hbo Max, ...

Gossip Girl - la serie ritorna con nuovi episodi in onda nel 2020 ma cambierà il cast : Gossip Girl, una delle serie più amate e seguite degli ultimi anni, sta per tornare nuovamente in televisione. In queste ore, infatti, è stato annunciato il ritorno ufficiale della serie televisiva che ha reso famose Blake Lively e Leighton Meester: un reboot molto atteso dai fan i quali in queste ore sono a caccia delle prime anticipazioni su quello che succederà nel corso delle già annunciate 10 puntate inedite, che vedremo anche noi in ...

«Gossip Girl» - è ufficiale : nel 2020 - arriva il reboot (senza Blair e Chuck) : «Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo di rivedere«Gossip Girl», i momenti che aspettiamo ...

Gossip Girl : la serie tv sui giovani ricchi dell'Upper East Side torna con un reboot : Pronti per tornare nel mondo dell'Upper East Side? Perché "Gossip Girl" sta tornando. Il teen drama di successo in tutto il mondo, andato in onda in USA dal 2007 al 2012 su CW, avrà un reboot ufficiale e verrà lanciato sul nuovo servizio di streaming HBO Max che farà da competitor alle varie Netflix, Amazon, Hulu e l'ultima StarzPlay (nuovo prodotto di AppleTv) e verrà lanciato nella primavera del 2020....Continua a leggere

Gossip Girl - il reboot è ufficiale : la serie torna in tv con nuovi personaggi : Nuova serie su Gossip Girl: l’HBO Max ha ordinato il reboot Basta rumors, ora è ufficiale: Gossip Girl avrà il suo reboot! Se ne parla da anni ma solo oggi la HBO Max, nuovo canale streaming americano, ha deciso di puntare su una delle serie tv più amate dai giovani. A sette anni dalla conclusione […] L'articolo Gossip Girl, il reboot è ufficiale: la serie torna in tv con nuovi personaggi proviene da Gossip e Tv.

Ufficiale il reboot di Gossip Girl - una versione teen di Sex and The City che indigna i fan della serie originale : Ormai non è più un segreto: il reboot di Gossip Girl si farà. Mesi fa circolava una voce di corridoio sulla possibilità di far tornare in vita la serie cult di Josh Schwartz e Stephanie Savage, ma si trattava di un'idea piena di fondamenta. Sette anni dopo la fine dello show originale, e dopo l'approdo sulla piattaforma Netflix, il reboot di Gossip Girl si concretizza. La HBO Max ha ordinato 10 episodi dalla durata di un'ora che introdurranno ...

Gossip Girl - HBO Max ordina il reboot-sequel della serie cult : Gossip Girl torna, in una formula a metà tra il sequel, il reboot e lo spinoff, un modo per riprendere una formula consolidata, rimettere insieme il team dietro il piccolo cult Young Adult concluso nel 2012 senza toccare l'originale.WarnerMedia decide di realizzare una nuova serie legata a Gossip Girl per la sua piattaforma di streaming da poco nominata ufficialmente HBO Max. Un modo per riunire su questa attesa piattaforma di streaming sia i ...

“Gossip Girl” : si parla di un reboot e Chace Crawford parteciperebbe volentieri : Evvai The post “Gossip Girl”: si parla di un reboot e Chace Crawford parteciperebbe volentieri appeared first on News Mtv Italia.