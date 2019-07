Golf | Open Championship in diretta esclusiva su Sky Sport canale 205

Golf – Open Championship - Molinari difende il titolo : “non trovo le parole giuste” : Francesco Molinari difende il titolo nell’Open Championship. Nel quarto major stagionale, sul percorso del Royal Portrush GC, in campo anche Bertasio e Pavan Francesco Molinari sarà il primo italiano a difendere il titolo in un major, il 148° Open Championship, il più longevo degli eventi del Grande Slam, nato nel 1860 e che ha attraversato tre secoli, per la prima volta quest’anno divenuto da terzo a quarto e ultimo della serie. Il ...

Golf - Francesco Molinari : “Sarà speciale provare a difendere il titolo all’Open Championship” : Dopo l’impresa di dodici mesi fa, Francesco Molinari è pronto per l’’Open Championship 2019 di Golf, giunto alla 148esima edizione, in programma dal 18 al 21 luglio presso il Royal Portrush Golf Club nella contea di Antrim, nell’Irlanda del Nord. Il campione torinese, ovviamente, inizia il suo torneo sotto lo sguardo attento di tutti gli addetti ai lavori, con l’obiettivo di ripetere il grandissimo risultato di un anno ...

Golf - British Open 2019 : Nino Bertasio - il terzo italiano al Royal Portrush - che fa l’esordio Major a trent’anni : Era forse il meno atteso tra gli italiani che avevano la possibilità di raggiungere, tramite lo Scottish Open, uno dei tre posti per l’Open Championship. Nino Bertasio, però, ce l’ha fatta: con il quarto posto nel forte torneo scozzese, che è parte delle Rolex Series interne all’European Tour, il trentenne nato a Zurigo, ma italiano a tutti gli effetti si è guadagnato la prima volta assoluta in un Major. Un esordio, quello di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Dylan Frittelli contiene la rimonta di Russell Henley - vince il John Deere Classic e vola al British Open : Prima vittoria sul PGA Tour per Dylan Frittelli, che a 29 anni si prende una doppia soddisfazione: questo successo in rimonta al John Deere Classic e il biglietto per l’Open Championship che si aprirà giovedì al Royal Portrush. Il sudafricano, con un ultimo giro in -7 e un complessivo -21 (263 colpi, 66 68 65 64), precede Russell Henley, secondo pur con uno straordinario -10 che gli consente di risalire 23 posizioni (totale di -19) e ad ...

Golf - British Open 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Arriva il tempo di quello che, da quest’anno, è l’ultimo Major della stagione: l’Open Championship, comunemente noto fuori dai confini delle Isole Britanniche come British Open. Si gioca in Irlanda del Nord, al Royal Portrush, ed è la seconda volta che il torneo arriva in questa sede dopo il 1951, anno in cui vinse Max Faulkner. Proprio per l’Open 2019, il Dunluce Course, sul quale si vivranno le emozioni ...

Golf - Eurotour – Bernd Wiesberger vince l’Aberdeen Standard Investments Scottish Open : Bernd Wiesberger vince Aberdeen Standard Investments Scottish Open dopo lo spareggio: buone le prove di Pavan e Bertasio Ottima prestazione degli azzurri nell’, terza gara delle otto Rolex Series dell’European Tour, disputata al Renaissance Club (par 71) di North Berwick in Scozia, vinta dall’austriaco Bernd Wiesberger (262 – 67 61 65 69, -22) dopo spareggio con il francese Benjamin Hebert (262 – 67 67 66 62). Sono terminati ...

Golf - European Tour 2019 : cinque italiani nei primi venti allo Scottish Open. Bertasio quarto - guidano in tre con un grande Wiesberger : Si è concluso da poco il secondo giro dell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, in corso di svolgimento al Renaissance Club di North Berwick. Tre uomini si dividono il comando con il notevole score di -14: il sudafricano Erik Van Rooyen, l’inglese Lee Slattery e l’austriaco Bernd Wiesberger. Sia Van Rooyen che Slattery hanno girato in 64 colpi, 7 sotto il par, mentre Wiesberger è riuscito a trovare uno spettacolare -10 ...

Golf - European Tour 2019 : Nino Bertasio e Edoardo Molinari nel quartetto al comando dopo il primo giro dello Scottish Open! : Italiani protagonisti nella prima giornata dello Scottish Open 2019, secondo appuntamento consecutivo delle Rolex Series per lo European Tour e ultimo torneo prima dell’Open Championship, quarto ed ultimo major in programma per la stagione Golfistica. Sul par 71 del Renaissance Club di North Berwick, in Scozia, il primo giro si è concluso con un quartetto al comando con lo score di -8 composto dal francese Romain Wattel, dallo statunitense ...

Golf - PGA Tour 2019 : Michael Kim difende il titolo al John Deere Classic - ultimo torneo prima dell’Open Championship : Settimana particolare per il massimo circuito Golfistico statunitense che si sposta presso il TPC Deere Run nella regione di Silvis, in Illinois, per il John Deere Classic 2019, tradizionale appuntamento che anticipa di una settimana il British Open, quarto ed ultimo Major della stagione. La maggior parte delle stelle del PGA Tour hanno già raggiunto la Gran Bretagna e prenderanno parte allo Scottish Open per cominciare a prendere confidenza ...