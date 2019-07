Gli abbonati statunitensi a Netflix sono diminuiti rispetto al trimestre precedente | non

Netflix : la crescita deGli abbonati delude - a Wall Street -12% : Netflix delude. Il colosso della tv in streaming archivia il secondo trimestre con solo 2,7 milioni di abbonati in più, decisamente al di sotto dei 5 milioni delle attese....

PES 2019 : bonus gratis in arrivo per Gli abbonati a PlayStation Plus : Questo mese i giochi di PlayStation Plus hanno avuto un inizio abbastanza travagliato. Se ben ricordate, tra i titoli presenti questo mese sarebbe dovuto esserci PES 2019 oltre a Horizon Chase Turbo.Ebbene, il giorno stesso dell'arrivo di questi, Sony ha deciso di sostituire il titolo calcistico di Konami con Detroit Become Human Deluxe Edition, che contiene anche i precedenti giochi di Quantic Dream, ovvero Heavy Rain e Beyond Two Souls. ...

Juve - il 95% deGli abbonati rinnova : niente vendita libera : Juventus numero abbonati – La Juventus ha annunciato la chiusura della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Il club ha comunicato che il 95% dei tifosi ha rinnovato il proprio abbonamento anche per il 2019/2020. Contestualmente, la società ha fatto sapere che non verrà aperta la vendita libera. «La Campagna Abbonamenti 2019/20 si chiude con […] L'articolo Juve, il 95% degli abbonati rinnova: niente vendita libera è stato ...

Serie A – Mediapro va all-in - dalla pubblicità aGli abbonati : offerta rivoluzionaria - ma i club restano scettici : Mediapro presenta un’offerta rivoluzionaria alla Lega per entrare nel calcio italiano: una parte dei club di Serie A resta scettica Mediapro è decisa ad entrare con forza nel panorama calcistico italiano. Il gruppo spagnolo ha presentato un’offerta alla Lega per diventare partner del canale della Serie A, avendo l’obiettivo di mettere le mani sull’intero mercato audiovisivo, dalla produzione alla raccolta pubblicitaria, arrivando ...

Sky annuncia quali saranno le amichevoli del Napoli gratis per Gli abbonati : Sky conferma le amichevoli del Napoli che andranno in chiaro quest’estate. saranno le tre del ritiro, quelle che l’emittente regalerà a tutti i tifosi. Le altre, quelle internazionali, in pay per view. I test con Benevento, Feralpisalò e Cremonese saranno dunque a disposizione degli abbonati in maniera gratuita, mentre quelli con Liverpool, Marsiglia e Barcellona (doppio match in questo caso) andranno pagati a parte. Le ...

Fifa 19 : disponibile un pack regalo per Gli abbonati Twitch Prime : EA Sports ha distribuito il 9 luglio un pacchetto regalo, riservato agli abbonati Twitch Prime, pacchetto che contiene 1 giocatore con valutazione 86 garantita e 3 giocatori rari. Per ottenerlo bisogna eseguire i seguenti passaggi: Collegare l’account EA con quello Twitch Prime tramite il seguente link: https://Twitch.amazon.com/Prime/loot/Fifa19 Accedere a Twitch e richiedere il pacchetto Accedere […] L'articolo Fifa 19: ...

Apex Legends : in regalo per Gli abbonati a Twitch Prime due skin per Wattson ed L-Star : Ora che la Stagione 2 di Apex Legends è finalmente online, qual modo migliore per iniziare a scalare la classifica sfoggiando un nuovo look?Ebbene, come riporta VG247, gli abbonati a Twitch Prime possono accaparrarsi il primo dei quattro pacchetti disponibili a titolo gratuito dedicato al Battle Royale di Respawn. La prima serie di skin è incentrata su Wattson e la nuova arma L-Star, entrambi annunciati durante l'EA Play di quest'anno.Tutto ...

Il Tribunale di Roma : la Lazio deve rimborsare Gli abbonati per le gare a porte chiuse : A seguito dell’azione inibitoria promossa da Movimento Consumatori, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° luglio, ha condannato la SS Lazio S.p.A. ad eliminare la clausola nelle condizioni di contratto che esclude il diritto al rimborso del rateo di abbonamento in caso di disputa a porte chiuse o con chiusure di settori. Gli abbonati […] L'articolo Il Tribunale di Roma: la Lazio deve rimborsare gli abbonati per le gare a porte chiuse ...

Netflix - brutte notizie per Gli abbonati : aumentano i prezzi in Italia : Anche in Italia stanno per aumentare i prezzi degli abbonamenti alla piattaforma streaming: rincaro per i piani Standard e...

Premium Joi chiude i battenti dall’1 luglio e Gli abbonati si preparano ad un esodo : come cambierà la programmazione? : Premium Joi chiude i battenti. Sulla rete che ha ospitato The Big Bang Theory, Due Uomini e mezzo e le grandi comedy americane sta per calare il sipario, non senza polemiche. Quello che ci accingiamo a vivere è un momento storico o, almeno, lo è per gli abbonati Mediaset Premium, coloro che dal 2005 seguono i tre canali della piattaforma e la "fresca e pazza" Joi. Proprio sulla pagina Facebook della rete è stato pubblicato l'annuncio con il ...

Inter - febbre Conte : raggiunta quota 12 mila abbonati [DETTAGli] : Dieci giorni di regno Conte all’Inter e gli effetti si iniziano a sentire. Soltanto il giorno dell’annuncio sono stati 3000 gli abbonamenti staccati. Abbonamenti, cresciuti del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oggi scade la prima fase della campagna abbonamenti nerazzurra, partita il 16 maggio e riservata alla prelazione per chi deve rinnovare la tessera annuale, e i numeri sono davvero super. Oltre 12mila ...