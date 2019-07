Giovedi 18 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Guida tv giovedì 18 luglio : su Rai 2 debutta Improvviserai con Ale e Franz : Programmi Tv di giovedì 18 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Don Matteo 11×11-12Rai 2 ore 21:20 Improvviserai Rai 3 ore 21:20 The CircleCanale 5 ore 21:15 Il Principe e il PirataRete 4 ore 21:25 Fuori dal coroItalia 1 ore 21:20 Chicago P.D. 5×07-08-091a Tv Free (leggi qui le anticipazioni)La7 ore 20:35 In OndaTv8 ore 21:30 Spider-Man 2Nove ore 21:25 Tutta la VeritàSerie Tv e Film in Tv giovedì 18 luglioLe ...

Chicago PD 5 - gli episodi in onda giovedì 18 luglio su Italia 1 : Chicago PD 5, anticipazioni episodi 7, 8 e 9 in onda govedì 18 luglio su Italia 1.Stasera, giovedì 18 luglio, torna Chicago PD 5 con tre nuovi episodi della quinta stagione. L’appuntamento, come sempre, è per le 21:20 con il settimo, ottavo e nono episodio della quinta stagione, ancora inedita in chiaro e già trasmessa sui canali pay di Premium.Ecco le trame degli episodi in onda giovedì 18 luglio:episodio 5×07 – “Nel Mirino”Sulla scia di ...

Programmi TV di stasera - giovedì 18 luglio 2019. Su Rai3 «The Circle» : Tom Hanks e Emma Watson in The Circle Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Ancora bambina: Francesca ha solo 13 anni ed è già una ballerina prodigio, è disposta a tutto pur di difendere il suo sogno, forse anche a far del male alle persone che ama. Intanto il PM e Cecchini consegnano per errore il ciondolo della ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 18 luglio 2019 : anticipazioni puntata 5299 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 18 luglio 2019: Giulia (Marina Tagliaferri) va a trovare Denis (Corrado Tedeschi), ma finirà per imbattersi in una spiacevole sorpresa che la porterà a cambiare i suoi programmi… Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) convincono finalmente Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) a lavorare come chef sullo yacht… Arruolato a bordo Lorenzo, ora bisogna comunicare ...

Meteo - le previsioni di domani giovedì 18 luglio : Meteo, le previsioni di domani giovedì 18 luglio Probabili piogge al Nord soprattutto a partire dal pomeriggio. Tempo asciutto con cieli prevalentemente sereni sul resto delle regioni e sulle isole. Le temperature massime restano stabili, con valori compresi tra i 25 e i 32 gradi (LE previsioni ) Parole chiave: ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 18 luglio 2019 : anticipazioni puntata 1999 de Il SEGRETO di giovedì 18 luglio 2019: Le nozze di Julieta e Saul vengono celebrate senza intoppi… A Isaac, Alvaro sta proprio antipatico ed Antolina, nell’accorgersene, gli chiede spiegazioni… Isaac spiega ad Alvaro che un suo amico ha assistito alla sua aggressione nel vicolo e che, non avendo una buona opinione di lui, non vuole che frequenti Elsa. In seguito, Alvaro dona un profumo ad Elsa e ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di giovedì 18 luglio 2019 : anticipazioni ventinovesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda giovedì 18 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Nazli soffre molto l’impossibilità di lasciare il lavoro da Ferit, data la clausola imposta dal contratto. Deniz propone a Nazli di essere lui ad anticipare la somma prevista per lasciare il lavoro a casa di Ferit, ma lei – non volendo indebitarsi – preferisce lasciare le cose come sono ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di giovedì 18 luglio. Tutti gli italiani in gara : Continuano senza sosta i Mondiali delle discipline acquatiche 2019 in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud), che per quanto riguarda il Nuoto sincronizzato si protrarranno fino alla giornata di sabato. Domani, giovedì 18 luglio, come di consueto potremo assistere a due competizioni: si inizia alle 4:00 con la prova preliminare del libero combinato che vedrà impegnato il nostro team di sincronette in cerca della qualificazione per la ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di giovedì 18 luglio. Il programma di tutte le partite : Si chiude la prima fase a gironi per i Mondiali di Pallanuoto femminile: nella terza giornata, domani a Gwangju, in Corea del Sud, il Setterosa, inserito nel Girone D e vincente nelle prime due gare contro Brasile e Giappone, dovrà strappare un punto con la Cina per ottenere il primato nel raggruppamento e passare direttamente ai quarti. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di giovedì 18 luglio. Tutti gli italiani in gara : giovedì 18 luglio alle ore 01.00 italiane, nelle acque libere di Gwangju (Corea del Sud), andrà in scena la gara a squadra di questi Mondiali 2019 di Nuoto di fondo. L’Italia, dopo aver ottenuto il bronzo con Rachele Bruni nella 10 km (qualificata anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020), nonché i pass olimpici per Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo nella 10 km maschile, vuol arricchire il proprio medagliere che, allo stato attuale delle ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 18 luglio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 18 luglio 2019: Justin non è molto contento di apprendere che Bill ha agito di nuovo di impulso baciando Brooke. Sull’onda della risposta affermativa di Katie alla proposta di Thorne, la coppia fa l’amore, ma i due vengono interrotti da una telefonata di Ridge, in riunione con Eric, Quinn e Brooke. L’assenza di Thorne viene giustificata con la notizia del fidanzamento, che rende tutti ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (giovedì 18 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : Giovedì 18 luglio ci aspetta una giornata molto interessante nei Mondiali 2019 di nuoto a Gwangju. Si comincerà con la staffetta del nuoto di fondo dove gli azzurri sono attesi e tra i favoriti per il successo. La squadra guidata da Gregorio Paltrinieri vuol portarsi a casa la prima vittoria mondiale in acque libere e questa sembra essere l’occasione migliore per sbancare. Nei tuffi vedremo le nostre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nei ...

Mondiali di nuoto 2019 – Domani in vasca il Setterosa e tanti altri italiani : le gare di giovedì 18 luglio : Il programma delle gare di Domani 18 luglio 2019 dei Mondiali di nuoto 2019 I Mondiali di nuoto 2019 stanno regalando tanto spettacolo dalle vasche di Gwangju: gli atleti di tutto il mondo si stanno sfidando per mettersi al collo preziosissime medaglie. In attesa delle sfide di velocità, a regalare spettacolo in vasca sono i campioni dei tuffi, pallanuoto e nuoto sincronizzato. In acqua anche gli atleti del nuoto di fondo. Tante sfide in ...

L'oroscopo di domani giovedì 18 luglio - primi 6 segni : Vergine 'top' - torelli 'flop' : L'oroscopo di domani giovedì 18 luglio 2019 mette a disposizione la classifica con stelline e relative previsioni per i primi sei segni dello zodiaco. Dite la verità, non vedete l'ora di conoscere il pensiero delle stelle in merito ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, non è così? Bene, allora vediamo come andrà la giornata di giovedì in amore e nel lavoro. Diciamo subito che quest'oggi a salire sul piedistallo più alto, quello ...