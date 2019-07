Giffoni 2019 ospiti | attori | cantanti | registi al Giffoni Film Festival

Giffoni Film Festival 2019 programma e ospiti del cinema italiano : Giffoni Film Festival 2019 Alessandro Borghi l'ultimo arrivato Il Giffoni Film Festival, come ogni anno, è la manifestazione cinematografica più allegra dell’estate. ospiti, proiezioni, ...

Torna il Giffoni Film Festival : il tema del 2019 è l'aria : 101 opere (15 italiane), 6.200 giurati provenienti da 50 paesi del mondo, 7 anteprime, 15 eventi speciali, 14 Film tra maratone e rassegne, oltre 250 talent, artisti e ospiti tra cinema, musica, tv,...

Daniele Silvestri a Giffoni 2019 : il calendario completo dei concerti - da Anastasio a Mahmood ed Elodie : Daniele Silvestri a Giffoni 2019, il suo concerto si aggiunge a quelli che animeranno il Giffoni Music Concept - Vivo Giffoni. Al ricco cast già annunciato si aggiunge ora il nome di Daniele Silvestri, in concerto a Giffoni Valle Piana (Salerno) il 24 luglio. Ad aprire il calendario di concerti di Giffoni 2019 sarà il rapper Anastasio, atteso il 19 luglio con La Maschera. Il 20 luglio sarà la volta di Elodie e La Sua e il 21 luglio sono ...

Experience Is e #Giffoni2019 - insieme per parlare a Millennial e Generazione X : Nuova Generazione di giffoner, nuova Generazione di utenti, nuovi bisogni condivisi sul web: è da queste esigenze che prende il via la collaborazione tra Giffoni Experience ed Experience Is, la prima social media property only di Condé Nast Italia. Molto più di un magazine digitale che parla ai Millennial e alla Generazione Z delle loro passioni, esperienze e sentimenti, con focus specifici su cinema, serie TV e musica, attraverso il racconto ...

La coppia di attori di Stranger Things a Giffoni 2019 - Natalia Dyer e Charlie Heaton incontrano i ragazzi : Ci saranno anche due attori di Stranger Things a Giffoni 2019, il Festival del cinema per ragazzi che ogni estate anima la cittadina di Giffoni Vallepiana in provincia di Salerno accogliendo ragazzi appassionati di cinema, tv e spettacolo da tutto il mondo. Pochi giorni dopo il debutto della terza stagione, che arriverà in streaming su Netflix il 4 luglio, Natalia Dyer e Charlie Heaton saranno nella Cittadella del cinema per ragazzi per ...