Gasolio illegale nelle botti del latte | scoperto traffico internazionale

ilgiornale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Maria Girardi Sono stati sequestrati oltre 850mila litri di carburante per un valore complessivo di 600mila euro Ricostruendo le tratte principali e i nodi di smercio, la Guardia di Finanza di Gorizia ha messo a punto un maxi sequestro didi contrabbando (oltre 850mila litri) e ha altresì individuato i ben 36 mezzi sui quali viaggiava il carburante. Con l'operazione denominata "Traffic 2" le Fiamme Gialle hanno ricostruito la dinamica delillecito. Ilproveniva dall'Est Europa e veniva trasportato senza controlli in autoarticolati e in cisterne del. A seguito di un lavoro pluriennale e di numerosi interventi eseguiti tra il 2017 e il 2019, sono finiti in manette 3 contrabbandieri. 83, invece, i soggetti denunciati a piede libero, di questi 50 sono stranieri e 30 italiani. Gli indagati risiedono tra le province di Milano, Venezia, Gorizia, ...