Furbetti del cartellino al Cardarelli | 62 avvisi di garanzia

Colpo ai Furbetti del cartellino al Cardarelli di Napoli : un figlio timbrava per la madre : Nei video anche un giovane tra 12 e i 13 anni, che indossa uncappellino di colore scuro, figlio di una dipendente dell'ospedalle, che timbra il badge per conto della madre laquale, invece di andare a lavorare, quel giorno se ne era rimastaa casa

Furbetti del cartellino all'ospedale Cardarelli di Napoli : 60 avvisi di garanzia : Raffaello Binelli La polizia ha notificato oltre 60 avvisi nei confronti di altrettanti dipendenti dell'azienda ospedaliera di Napoli. Secondo le indagini i dipendenti dopo aver timbrato si sarebbero allontanati dal posto di lavoro per svolgere attività private La definizione "Furbetti del cartellino" oramai è famosa. Stiamo parlando di quei dipendenti pubblici che, anziché lavorare, svolgono altre attività, ovviamente dopo aver ...

Napoli - nuovo terremoto nella sanità : Furbetti del cartellino - 62 indagati all'ospedale Cardarelli : Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull?ospedale Cardarelli. Sono 62 gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del cartellino, al termine di indagini...

Napoli - Furbetti del cartellino all'ospedale Cardarelli : 60 indagati : Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull?ospedale Cardarelli di Napoli. Sono oltre sessanta gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del cartellino, al...

Bari - arrestati altri 13 Furbetti del cartellino all’ospedale di Monopoli : Un altro caso di assenteismo è stato scoperto nella provincia di Bari, dopo quello che una decina di giorni fa aveva coinvolto l’ospedale di Molfetta e che aveva portato a 12 arresti. Si tratta dei dipendenti dell’ospedale civile San Giacomo di Monopoli, dove i carabinieri hanno arrestato per assenteismo 13 persone delle 30 indagate tra medici e dipendenti, per le quali è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare. A ...

Napoli - nuovo terremoto nella sanità : Furbetti del cartellino - 60 indagati all'ospedale Cardarelli : Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull?ospedale Cardarelli. Sono oltre sessanta gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del cartellino, al termine di...

Catania : Furbetti del reddito di cittadinanza - due parrucchieri lo incassano illecitamente : Ennesima operazione delle Forze dell'Ordine in Sicilia che fanno emergere un nuovo caso di fruizione illegittima del reddito di cittadinanza. Stavolta è Catania la città interessata dove una famiglia percepiva il sussidio nonostante sia marito che moglie avevano un salone da parrucchiere aperto, sia pure abusivo e quindi in nero. I controlli del reddito di cittadinanza, che evidentemente funzionano, hanno portato alla luce questo caso che però ...

Comincia la guerra ai Furbetti del cartellino grazie alle impronte digitali : I furbetti del cartellino non avranno vita facile con il nuovo “Decreto Concretezza” che prevede anche una misura contro l’assenteismo. È infatti prevista l’introduzione delle impronte digitali per “timbrare” la propria presenza e di un sistema di videosorveglianza utilizzabile per smascherare chi tenta di truffare la P.A., segnalando la presenza grazie a colleghi complici o semplicemente timbrando il cartellino per poi uscire. La ministra ...

Furbetti del cartellino : impronte digitali e videosorveglianza : La legge Concretezza entra in vigore ed è pronto il regolamento che prende le impronte digitali per la verifica degli accessi al lavoro per i dipendenti pubblici e anche la videosorveglianza. Proprio oggi il regolamento è stato inviato al Garante della Privacy, poi sarà mandato anche alla Conferenza Unificata e al Consiglio di Stato per i loro pareri, mentre i decreti attuativi per l'istituzione del "Nucleo per la Concretezza" saranno ...

Stop ai «Furbetti del cartellino» : arrivano le impronte digitali : L’ultimo caso è stato scoperto poche ore fa: all’ospedale Don Tonino Bello di Molfetta (Bari), l’indagine della Guardia di Finanza ha svelato un sistema di fraudolenta solidarietà per timbrare il cartellino e assentarsi dal lavoro. 30 persone sono state indagate, di cui 12 arrestate e una con obbligo di dimora: i reati contestati, a vario titolo, sono truffa aggravata ai danni di ente pubblico, falsità ideologica commessa da pubblico ...

Furbetti del cartellino : impronte digitali e videosorveglianza. Bongiorno : "È finita l'epoca delle truffe" : La legge Concretezza entra in vigore ed è pronto il regolamento che prende le impronte digitali per la verifica degli accessi al lavoro per i dipendenti pubblici e anche la videosorveglianza. Proprio oggi il regolamento è stato inviato al Garante della Privacy, poi sarà mandato anche alla Conferenza Unificata e al Consiglio di Stato per i loro pareri, mentre i decreti attuativi per l'istituzione del "Nucleo per la Concretezza" saranno ...

Ospedale Molfetta : indagati 30 Furbetti del cartellino : furbetti del cartellino: sono in tutto 30 i dipendenti dell’Ospedale di Molfetta indagati dalla Guardia di Finanza. Tra di loro ci sono medici, dirigenti, personale paramedico, tecnici e impiegati amministrativi. Nei confronti di 12 di loro sono stati emessi provvedimenti di obbligo di dimora. Gli uomini delle Fiamme Gialle avrebbero scoperto un sistema ben rodato tramite il quale i dipendenti si aiutavano tra di loro per timbrare il ...

Furbetti del cartellino - presto impronte<br> digitali e videosorveglianza : La legge Concretezza entra in vigore ed è pronto il regolamento che prende le impronte digitali per la verifica degli accessi al lavoro per i dipendenti pubblici e anche la videosorveglianza. Proprio oggi il regolamento è stato inviato al Garante della Privacy, poi sarà mandato anche alla Conferenza Unificata e al Consiglio di Stato per i loro pareri, mentre i decreti attuativi per l'istituzione del "Nucleo per la Concretezza" saranno ...

Furbetti del cartellino in ospedale : 12 arresti e 30 indagati a Molfetta : Furbetti del cartellino: è durata due anni l'indagine «Quinto Piano» della Guardia di Finanza e ha fatto emergere circa 300 episodi di assenteismo da parte di dirigenti medici,...