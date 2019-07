Francia | migranti chiusi nel ' bunker' | Ci fanno dormire per terra

Migranti - gli abusi della Francia : "Chiusi in container senza cibo" : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi I Migranti vengono presi sui treni che da Ventimiglia portano a Mentone e rispediti in Italia. La Francia predica accoglienza ma chiude le frontiere. Le testimonianze esclusive degli stranieri trattenuti in un container e fatti dormire per terra negli uffici della polizia di frontiera francese immigrazione Migranti ...

Sea Watch - Carola Rackete e Macron indignano Giorgia Meloni : "Ora i migranti li portiamo in Francia - giusto?" : Un "grave attacco alla sovranità italiana". Giorgia Meloni, su Facebook, punta il dito contro Emmanuel Macron e la Francia, colpevoli di schierarsi ipocritamente con Carola Rackete. "Oltre che premiare il comandante della Sea Watch - accusa la leader di Fratelli d'Italia - Parigi donerà 100mila euro

La Francia regala soldi all'ong che porta i migranti in Italia : Angelo Scarano Foto dell'area stampa di Sos Mediterranèe Parigi ha staccato un maxi assegno da 100mila euro per Sos Mediterranée. Ma i porti di Macron restano (sempre) chiusi Parigi sfida l'Italia in due mosse. Il Comune della capitale francese ha infatti conferito la cittadinanza onoraria a Carola Rackete dopo le sue manovre nel porto di Lampedusa al comando di una nave con 42 migranti a bordo e ha anche aperto il portafoglio ...

Migranti - parla Francesca Peirotti a processo in Francia : ‘Bufale su di me. Attenti a personalizzare - creare eroi è rischio’ : Il suo nome viene rilanciato sul web come la “Carola Rackete italiana”, “vittima” del governo francese. Decine i post, le immagini e gli articoli che hanno iniziato a girare e che in poco tempo sono diventati virali. Francesca Peirotti da giorni è usata come una bandiera da sovranisti ed esponenti del Carroccio (tra i primi Alberto Bagnai) per dimostrare che il governo italiano in tema di Migranti si comporta come i ...

Migranti - Francia attacca Salvini. Lui replica : "Prossimi barconi a Marsiglia" : L'Italia "non è un Paese indegno" ma sui Migranti il comportamento del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, "non è accettabile". Questo è il parere espresso da Sibeth Ndiaye, portavoce del governo francese nel corso di un'intervista rilasciata a BFMTV. Per la Ndiaye l'Italia sul tema dell'accoglienza "non è stata all'altezza"; "Stiamo parlando di vite umane: se le leggi del mare si possono applicare, allora devono essere ...

Sea Watch - Matteo Salvini incastra Macron : "Porti aperti? Allora mando le navi coi migranti in Francia" : "Allora ti mando le navi con i migranti". Matteo Salvini innesca una nuova guerra diplomatica con Emmanuel Macron e la Francia. "Dato che l'Eliseo ha detto tutti i porti aperti, indicheremo Marsiglia e Corsica come destinazioni", ha spiegato il ministro degli Interni intervistato da La Verità. "Noi

Sea Watch 3 - la Francia accoglierà 10 migranti : La Francia è uno dei Paesi che ha acconsentito ad accogliere una parte dei migranti sbarcati questa notte a Lampedusa dalla Sea Watch 3 dopo oltre due settimane di stallo in mare.L'ufficialità è arrivata oggi da parte del ministro dell'Interno francese Christophe Castaner, accusando l'Italia di aver chiuso i porti "in violazione del diritto internazionale del mare" e ricordando quante migliaia di migranti sono stati accolti dalla Francia ...

Sea Watch : alcuni Stati Ue pronti a ricevere i migranti - tra cui Francia e Germania : Procedono gli sviluppi della questione della nave Sea Watch, che ormeggia ormai da più di due settimane nei pressi delle coste del'isola di Lampedusa con a bordo 42 naviganti, gran parte migranti. Tra questi, un uomo ed un ragazzo di 11 anni sono Stati portati in poliambulatorio prima della mezzanotte per un'urgenza medica. La capitana della nave Sea Watch Carola Rackete è stata iscritta al registro degli indagati con l'accusa di favoreggiamento ...