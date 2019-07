Francesco Monte | “Mai tradito Giulia Salemi | non lo avrei mai fatto Gli insulti

Francesco Monte le prime pubbliche con Isabella De Candia : Francesco Monte dopo tanto gossip spuntano le prime foto ufficiali affidate al settimanale “Chi” in cui mostra la nuova fiamma: Isabella De Candia. I due si baciano e si abbracciano a Formentera, dove sono in vacanza. Monte quindi ha dimenticato Giulia Salemi con la bella Isabella. Dal canto suo la Salemi non commenta, preferisce il silenzio e si dedica completamente agli amici e al lavoro. Pare che stia lavorando a un progetto molto ...

Francesco Monte rompe il silenzio sulla Salemi : 'Non ho mai tradito Giulia' : In questi giorni, uno tra gli argomenti maggiormente in voga sul web è la rottura tra l'influencer Giulia Salemi e l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. La loro rottura è stata alquanto inaspettata e improvvisa: proprio per questo motivo, molte persone hanno pensato che potesse esserci di mezzo un tradimento. Considerando il modo in cui i diretti interessati hanno reagito alla cosa, è stato molto più facile ipotizzare un tradimento da ...

Francesco Monte : versione completa sulle voci di tradimento a Giulia : Francesco Monte si confessa. L’intervista: tutta la verità sulla fine della storia con Giulia Salemi. La versione completa dell’ex tronista sulle voci di tradimento Francesco Monte a ruota libera. Dopo giorni di sussurri e spifferi sulla sua vita sentimentale, l’ex tronista si è confessato al magazine di Uomini e Donne, facendo chiarezza sul momento che […] L'articolo Francesco Monte: versione completa sulle voci di ...

Giulia Salemi - Francesco Monte ribadisce : “Non l’ho mai tradita” : Francesco Monte non ha mai tradito Giulia Salemi: le sue parole Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati qualche tempo fa, ma i fan della coppia non riescono ancora a farsene una ragione, inventando curiose teorie sui motivi che hanno spinto la coppia a dirsi addio. In molti sospettano che l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez abbia tradito Giulia, anche se Monte ha smentito più di una volta questa voce, ma nonostante ciò in molti ...

Francesco Monte - dal nuovo amore con Isabella a Tale e Quale Show : Una lunga intervista a Francesco Monte quella realizzata dal porTale web IlVicolodelleNews, nella Quale leggiamo di un Francesco particolare, forse per certi versi inaspettato. Il ragazzo, che soltanto poche settimane fa ha dichiarato sui social di aver terminato la sua relazione nata dentro alla casa del Grande Fratello con Giulia Salemi, ha confermato di avere già un nuovo amore, con il Quale starebbe trascorrendo delle vacanze bollenti a ...

Francesco Monte : 'A Temptation Island come fidanzato - non tollererei un tradimento' : Il numero del magazine di Uomini e Donne che è uscito il 18 luglio, contiene le dichiarazioni esclusive di Francesco Monte sul suo futuro: oltre a cimentarsi con le imitazioni di Tale e Quale Show da settembre, il pugliese non esclude la possibilità di far parte del cast di un'altra trasmissione di successo. Da quando fa coppia fissa con Isabella De Candia, il ragazzo si dice certo del fatto che questa relazione supererebbe la difficile prova di ...

Francesco Monte conferma la sua nuova fiamma : Isabella De Candia. Giulia Salemi ride e se ne infischia : Finalmente arriva la conferma proprio da Monte, ecco la sua nuova fidanzata: Isabella De Candia Il mistero intorno alla vita sentimentale di Francesco Monte sembrerebbe essersi dissolto. All’ex tronista, dopo la rottura con Giulia Salemi nelle scorse settimane, sono stati affibbiati diversi flirt, ora però sarebbe uscito allo scoperto con Isabella De Candia. Il gieffino e la modella hanno postato … Continue reading Francesco Monte conferma ...

Francesco Monte prima di "Tale e Quale" - fuga con la fidanzata Isabella De Candia a Formentera : Per trascorrere le vacanze con la nuova fidanzata Francesco Monte ha scelto Ibiza. L?ex tronista, partecipante all?Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip e pronto alla nuova edizione...

Francesco Monte presenta la nuova fidanzata Isabella. Foto : Archiviata la storia con Giulia Salemi, Francesco Monte è stato visto due settimane fa con la modella Isabella de Candia. Diversi magazine hanno parlato di ‘nuova relazione’, ma l’ex gieffino, naufrago, tronista e corteggiatore... L'articolo Francesco Monte presenta la nuova fidanzata Isabella. Foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte di nuovo nella bufera : “Mi hai deluso” : Francesco Monte sommerso di insulti sui social. Ecco perché e come è scoppiata questa nuova polemica Ogni volta che si parla di Francesco Monte scoppia puntualmente una polemica. Il bel modello, ex storico di Cecilia Rodriguez, sta facendo parlare di se spesso e volentieri. Se in alcuni casi ha avuto tanta gente pronta a spalleggiarlo […] L'articolo Francesco Monte di nuovo nella bufera: “Mi hai deluso” proviene da Gossip e Tv.

Gossip - Monte pazzo di Isabella De Candia : Raffaella Fico con l'ex della Caruso - Francesco : In questa calda metà di luglio, il Gossip non si occupa soltanto delle tante coppie che stanno scoppiando: il nuovo numero di "Chi", infatti, ha dedicato ampio spazio agli amori che sono nati ultimamente, alcuni del tutto inaspettati. Francesco Monte è stato paparazzato a Formentera con la fidanzata Isabella De Candia: a meno di due mesi dalla rottura con Giulia Salemi, il tronista ha già ritrovato il sorriso accanto ad una bellissima modella ...

Francesco Monte e Isabella De Candia fidanzati/ Giulia Salemi a pranzo con... : Francesco Monte e Isabella De Candia, è amore: su Instagram arriva la prima foto di coppia mentre l'ex tronista svela quando è nata la storia.

Francesco Monte le prime pubbliche con Isabella De Candia : Francesco Monte dopo tanto gossip spuntano le prime foto ufficiali affidate al settimanale “Chi” in cui mostra la nuova fiamma: Isabella De Candia. I due si baciano e si abbracciano a Formentera, dove sono in vacanza. Monte quindi ha dimenticato Giulia Salemi con la bella Isabella. Dal canto suo la Salemi non commenta, preferisce il silenzio e si dedica completamente agli amici e al lavoro. Pare che stia lavorando a un progetto molto ...

Francesco Monte : prima foto con la nuova fidanzata su Instagram : Ormai è ufficiale: Francesco Monte e Isabella De Candia stanno insieme. A confermare la love story, di cui si parlava ormai da diverse settimane, è stato proprio il modello pugliese che nelle Stories di Instagram ha postato uno scatto in cui stringe fra le braccia la top model. Bellissima e talentuosa, conosciuta soprattutto per la sua somiglianza con Monica Bellucci, Isabella era stata avvistata più volte in compagnia di Monte. I due erano ...