Fondi russi | Salvini nel 2015 | “Lombardia-Russia organizza incontri e promuove contatti

(Di giovedì 18 luglio 2019) “Io non so la gente con chi parla e perché parla. Io rispondo di quello che faccio io e del mio movimento“. Poche ore dopo l’audio pubblicato da Buzzfeed, Matteoscaricava così Gianluca Savoini, registrato al Metropol Hotel di Mosca il 17 ottobre nel pieno di una presunta trattativa per far ottenere alla Legaper 65 milioni di dollari. Deve aver avuto un vuoto di memoria, il vicepremier, perché lui stesso nell’agostospiegava per filo e per segno il ruolo dell’ex portavoce e della sua associazione Lombardia-a a un quotidiano russo vicino al Cremlino: “culturali tra Lega e autorità russe”. Fine luglio. I quotidianiparlano di un imminente viaggio in Crimea di due delegazioni, una del M5s e una del Ppe, e il senatore Sergio Divina annuncia a Kommersant che ...

