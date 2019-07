FINANZA E POLITICA Così l' Italia può limitare i danni dell' Ue tedesca

FINANZA E POLITICA/ Il calcolo pronto a far saltare il Governo : Lo spread sceso ancora sotto i 200 punti non deve illudere: l 'Italia in stagnazione ha bisogno di un manovra che questo Governo non può varare

FINANZA E POLITICA/ La regola che può aiutare l'Italia nella nuova Europa : Olivier Blanchard nei giorni scorsi ha lanciato una proposta che può rivelarsi utile all'Europa e ai paesi più in difficoltà come l'Italia

FINANZA E POLITICA/ Le conseguenze della 'resa' italiana all'Ue : Per evitare la procedura d'infrazione l'Italia si è sostanzialmente arresa all'Ue. Tutto ciò avrà ancora delle conseguenze

FINANZA E POLITICA/ L'asso di Draghi non basta a salvarci dalla crisi : Nel breve termine le scelte di Draghi aiutano l'Italia, ma non sono sufficienti a dare uno stimolo alla crescita economica

FINANZA E POLITICA/ Caso Mediaset : una - nessuna - centomila domande : Mediaset ha dato il via a un'operazione che farà nascere una holding olandese. Media e POLITICA non sembrano aver qualcosa da dire

FINANZA E POLITICA/ Il "salvagente" Ue per l'Italia : l'Italia ha aderito all'euro senza esserne pronta. Oggi non deve pensare di uscirne, ma può muoversi verso un risanamento sostenibile

FINANZA E POLITICA/ Bce e Ue - la doppia illusione dell'Italia : L'Italia sembra illudersi che la Banca centrale europea l'aiuterà sempre e che non verrà emarginata nel futuro dell'Unione europea

FINANZA E POLITICA/ Il doppio 'siluro' di Bruxelles e Washington sull'Italia : Due documenti diversi, due firmatari diversi, ma conclusioni uguali, e diffuse nello stesso giorno, ieri, riguardanti l'Italia

FINANZA E POLITICA/ Le mosse di Governo e Quirinale per non finire come la Grecia : Per evitare un destino greco o argentino, l'Italia non ha molte scelte se il Governo non riesce a ristabilizzarsi in breve tempo

FINANZA E POLITICA/ La vera ragione per cui lo spread è tornato a salire : Subito dopo il risultato delle elezioni europee, lo spread dell'Italia è tornato a salire. Un chiaro messaggio per il Paese