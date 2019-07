FIFA 20 | EA vede crollare le sue azioni dopo la notizia della perdita dei diritti sulla

eurogamer

(Di giovedì 18 luglio 2019) Bisogna ammettere che la situazione finanziaria di EA ha visto giorni migliori, infattiche si è diffusa ladeiJuventus per il nuovo20, la compagnia ha visto le suecalare drasticamente.diversi giorni di trattative, è stata infatti la rivale Konami ad aggiudicarsi iper la squadra piemontese (ricordiamo che iincludono nomesquadre, stemmi e l'Allianz Stadium di Torino, di proprietà del club), costringendo di fatto EA ad utilizzare un nome diverso (Piemonte calcio) per la squadra. La cosa è alquanto strana in quanto solitamente EA è sempre riuscita ad accaparrarsi la maggioranza diper quanto riguarda le squadre, è evidente che quest'anno qualcosa deve essere andato storto.Da un rapportoCNBC emerge che le quotsocietà sono scese di circa il 3,28%, bisogna però ammettere che di ...

Eurogamer_it : #FIFA20: #EA vede crollare le sue azioni dopo la notizia della perdita dei diritti sulla #Juventus - BLACK_MAMBA_24_ : La differenza si vede ?? una settimana di gioco giocandoci poco da 78 gen a 103, grandi sviluppatori con grandi even… -