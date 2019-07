FIFA 19 | SBC & Soluzioni – Incontri Principali del 18 Luglio

FIFA 19 : Annunciata la SBC di Peter Crouch – La Fine di un’Era : EA Sports ha da poco reso disponile una nuova SBC ( NDR. La Fine di un’ Era ) che permette di riscattare la carta dell’attaccante inglese Peter Crouch. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

FIFA 19 Futties : Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT! 4 SBC disponibili! : 4La stagione 2018/19 della modalità Fifa Ultimate Team volge alla conclusione è si avvicina sempre di più quello che di fatto è l'ultimo evento dell'anno: Anche questa volta infatti non mancherà il tradizionale appuntamento con i Futties, gli Oscar di FUT! Vediamo insieme di cosa si tratta Cosa sono i Futties I Futties sono delle […] L'articolo Fifa 19 Futties: Tutto quello che devi sapere sugli Oscar di FUT! 4 SBC disponibili!

FIFA 19 : Disponibile la SBC di Marcos Alonso – UEL Road to The Final : Electronic Arts ha comunicato che è nuovamente Disponibile la Squad Building Challenges che permette di sbloccare la versione UEL Road To The Final di Marcos Alonso. FIFA 19 è Disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

FIFA 19 : Disponibile la SBC per riscattare Riyad Mahrez OTW : EA Sports ha da poco annunciato che è Disponibile una SBC che permette di sbloccare la carta Ones To Watch di Riyad Mahrez per la modalità FIFA 19 Ultimate Team. FIFA 19 è Disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

FIFA 19 : Annunciata la SBC di Fernando Torres – La Fine di un'Era : EA Sports ha da poco reso disponile una nuova SBC ( NDR. La Fine di un' Era ) che permette di riscattare la carta dell'attaccante spagnolo Fernando Torres. FIFA 19 è disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

FIFA 19 : SBC & Soluzioni – Incontri Principali del 27 Giugno : Electronic Arts ha da poco reso disponibili le nuove Squad Building Challenges dedicate agli Incontri Principali. Tokyo vs Yokohama Seoul vs Ulsan Hyundai Shamrock vs Dundalk Venezuela vs Argentina Al seguente link potrete consultare alcune Soluzioni delle SBC in questione. FIFA 19 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch.

FIFA 19 : Disponibile una nuova SBC TOTS Moments – Paulinho : Electronic Arts ha comunicato che è ora Disponibile la Squad Building Challenges che permette di sbloccare la versione Team Of The Season Moments del centrocampista brasiliano Paulinho. FIFA 19 è Disponibile sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

FIFA 19 SBC : Valutazione 82+ garantito per i TOTS. Requisiti - premi e soluzioni : Proseguono le sfide creazione rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella dedicata a Valutazione 82+ garantito che permette di ottenere una card con Valutazione 82 o superiore, non scambiabile […] L'articolo Fifa 19 SBC: Valutazione 82+ garantito per i TOTS. Requisiti, premi e soluzioni

FIFA 19 Swap Deals – Scambi di FUT : ecco i premi di giugno! Ultima card disponibile tramite SBC : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest'anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco i premi di giugno! Ultima card disponibile tramite SBC