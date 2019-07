romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma – “La sindaca risponda a queidelle farmacie comunali che stanno manifestando in queste ore in Piazza del Campidoglio. Chiedono chiarezza sul futuro dell’azienda speciale di Roma Capitale a cui afferiscono 53 farmacie comunali, allocate per la maggior parte nelle zone periferiche della citta’, circa 300 dipendenti, 10 sportelli sociali e un fruttuoso percorso di integrazione socio-sanitaria a servizio dei cittadini maggiormente esposti ad esclusione sociale. Chiedono la chiarezza che in questi mesi, come giustamente denunciato dai Sindacati, non hanno riscontrato da parte di chi ha il dovere di amministrare la citta’. L’azienda vede calare il suo fatturato e necessita con urgenza di una governance che manca da troppo tempo. La Sindaca ascolti quanto quella piazza sta chiedendo e dia risposte, a garanzia di un patrimonio pubblico che ...

romadailynews : #Farmacap, Battaglia: #Sindaco deve rispondere a interrogativo #lavoratori: #Roma – “La… -