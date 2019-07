Eurosport approda su Dazn in 4 Paesi | Italia inclusa

vanityfair

(Di giovedì 18 luglio 2019), il servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, e Discovery, leader globale nell’intrattenimento di qualità, annunciano un accordo di distribuzione che vedrà1 HD e2 HD entrare a far parte dell’offerta didestinata agli appassionati di sport in, Austria, Germania e Spagna. Il tutto a partire dal 1 agosto 2019.detiene i diritti a livello paneuropeo di alcuni fra i più grandi eventi sportivi al mondo, come Giro d’, Tour de France, Vuelta e le Grandi Classiche di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori e le principali discipline invernali. A cui si aggiungono, per il mercatono, i diritti Lega Basket Serie A, l’Eurolega e le altre competizioni europee di basket, che, oltre alla trasmissione dei migliori match ...