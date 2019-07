Eurosport 1 e 2 su Dazn da agosto 2019 | accordo con Discovery

Eurosport approda su Dazn in 4 Paesi - Italia inclusa : Dazn, il servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, e Discovery, leader globale nell’intrattenimento di qualità, annunciano un accordo di distribuzione che vedrà Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD entrare a far parte dell’offerta di Dazn destinata agli appassionati di sport in Italia, Austria, Germania e Spagna. Il tutto a partire dal 1 agosto 2019. Eurosport detiene i diritti a livello paneuropeo di ...

