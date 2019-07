Europa League 2020 | sarà il Debrecen l’avversario del Torino nel secondo turno di

Risultati Europa League/ 1° turno preliminare : il Torino giocherà contro il Debrecen : Risultati Europa League: sarà il Debrecen l'avversaria del Torino nel prossimo turno, gli ungheresi hanno superato indenni il primo preliminare.

Torino - l’avversario in Europa League sarà il Debrecen : Giocate oggi le gare di ritorno di qualificazione di Europa League. Tra queste, la prossima avversaria del Torino: sarà il Debrecen ad affrontare i granata nel secondo turno. Dopo il successo di una settimana fa in casa per 3-0, la formazione ungherese si accontenta dell’1-1 a Elbasan contro il Kukesi: Ethemi al 17′ sblocca la gara a favore degli albanesi ma ci pensa Szatmari al minuto 58 a siglare il pari che di fatto chiude ...

Preliminari Europa League - clamorosa eliminazione dell’Hajduk Spalato : i risultati ed il programma : Si giocano partite importanti valide per l’Europa League, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva e si decidono le squadre qualificate al prossimo turno. Il programma è distribuito su tre giorni. Vincono Steaua Bucarest, Levski Sofia, Aberdeen e Neftci Baku che avanzano al secondo turno. Preliminari Europa League Martedì Banants (Arm)-Cukaricki (Srb) 0-5 Klaksvik (Fai)-Riteriai (Ltu) 0-0 Titograd (Mne)-CSKA Sofia (Bul) ...

Europa League - il Mechelen escluso dalla competizione per un caso di combine [DETTAGLI] : La Uefa ha annunciato che escluderà i belgi del Mechelen dalla fase a gironi di Europa League 2019/20. Una decisione che arriva all’indomani della sentenza del Tribunale Arbitrale per lo Sport belga che ha confermato la decisione degli organi disciplinari della Federcalcio di Bruxelles che avevano, tra l’altro, imposto il divieto al Mechelen di “giocare in Europa per una stagione se il club si fosse qualificato”. Il ...

Pronostico B36 Torshavn-Crusaders - Europa League 18-7-2019 e info : Europa League, Pronostico di B36 Torshavn-Crusaders, primo turno eliminatorio, giovedì 18 luglio 2019 Pronostico//Europa League – I nordirlandesi del Crusaders hanno massimizzato il fattore campo, imponendosi per 2-0 al Seaview di Belfast e mettendosi in tasca una buona fetta di qualificazione. A rinfrancare ancora di più gli ospiti, c’è il fatto di aver concesso zero conclusioni nello specchio alla squadra delle Far Oer.Andiamo a vedere il ...

Pronostico Shamrock Rovers-Brann - Europa League 18-7-2019 e info : Europa League, Pronostico di Shamrock Rovers-Brann, primo turno eliminatorio, giovedì 18 luglio 2019. Pronostico//Europa League – Dopo aver ripreso all’ultimo secondo la gara al Brann Stadion di Bergen, gli irlandesi dello Shamrock vogliono piazzare il colpone e andare a giocarsi il turno dopo contro, molto probabilmente, l’Apollon. Basterà non perdere in casa contro i norvegesi, che sono oltretutto in periodo di flessione.Andiamo a vedere ...

Torino - Cairo : “I nostri giocatori sono ambiti - abbiamo respinto molte richeste”. E sull’Europa League… : “I nostri giocatori sono ambiti, ci sono state tante tante richieste. Senza fare nomi vi dico che ho dovuto dire 9 no”. Lo ha dichiarato Urbano Cairo, presidente del Torino, oggi a Bormio, in visita al ritiro della squadra granata. Il patron ha elogiato i componenti della rosa: “L’anno scorso Iago Falque ha avuto dei problemi di infortunio, ma io so quanto vale, adesso ha anche il numero 10. Se siamo arrivati al ...