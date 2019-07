Estrazione Superenalotto del 18-07-2019

Il Superenalotto cresce ancora - domani 9 luglio Estrazione da 184 milioni : “La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?” potrebbe dire qualcuno. Quello che è certo è che i sogni sono una fonte inesauribile di ispirazione non soltanto per poeti e scrittori ma anche per gli esperti della smorfia napoletana, il libro pieno di immagini che nasconde in realtà i novanta numeri del Lotto, quei numeri che da decenni portano nelle tasche di milioni di italiani dei bei gruzzoletti, nelle migliori delle ipotesi. Da ...

Superenalotto - l'Estrazione più ricca della storia : in palio ci sono 178 milioni e 100 mila euro : Oggi, sabato 29 giugno, va in scena l'estrazione più ricca della storia del Superenalotto. In palio ci sono 178 milioni e 100 mila euro, al momento il premio più alto nel mondo per una lotteria. Il matematico Roberto Natalini, direttore dell'Istituto applicazioni del calcolo del Cnr, afferma: "Ci so