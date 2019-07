Espansione cosmica | nuova misurazione della costante di Hubble

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) Il nostro universo si sta espandendo più rapidamente di quanto pensassimo: lo ha rilevato un team di ricerca coordinato dall’Università di Chicago, che ha ottenuto unadigrazie ai dati dell’omonimo telescopio, l’Space Telescope della Nasa. Formulata nel 1929 dall’astronomo statunitense Edwin– spiega Global Science – a legge diattribuisce all’accelerazioneuna costante definita. È stata la prima a mettere d’accordo la comunità astronomica internazionale sulla continuadell’universo in cui viviamo. Eppure ancora oggi i conti non tornano. Il grande rompicapo resta proprio nel tasso didel cosmo. Le varie osservazioni hanno portato ad attribuire alla costante divalori molto diversi tra loro, senza trovare una risposta soddisfacente rispetto a quanto l’universo stia ...

GianellaDel : RT @ASI_spazio: L’accelerazione dell’#universo potrebbe essere più rapida di quanto calcolato in precedenza: l’ipotesi a partire dallo stud… - vedanama : RT @ASI_spazio: L’accelerazione dell’#universo potrebbe essere più rapida di quanto calcolato in precedenza: l’ipotesi a partire dallo stud… - 71lobos : RT @ASI_spazio: L’accelerazione dell’#universo potrebbe essere più rapida di quanto calcolato in precedenza: l’ipotesi a partire dallo stud… -