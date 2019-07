Esclusiva L' Espresso | pubblica le carte sui soldi russi alla Lega

huffingtonpost

(Di giovedì 18 luglio 2019) La trattativa per finanziare laconnon è finita il 18 ottobre 2018. È proseguita anche dopo l’incontro nella hall dell’hotel Metropol, a Mosca, di cui avevamo scritto incinque mesi fa. È la rivelazionedell’, in edicola da domenica 21 luglio. Il settimanalei documenti esclusivi della proposta commerciale indirizzata a Rosneft dieci giorni dopo il summit di affari e politica in cui era presente Gianluca Savoini, ex portavoce e uomo di assoluta fiducia del ministro Matteo Salvini. Le condizioni indicate nella proposta, preparata da una banca d’affari londinese di cui l’il nome, ricalcano esattamente quelle di cui hanno discusso Savoini e gli altri interlocutori al tavolo del Metropol.Secondo il settimanale, questi documenti smentiscono le parole del ministro ...

