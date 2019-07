Equitazione | Mercedes – Benz Nations Cup 2019 | vince la Svezia davanti alla Germania

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) Nuovo fine settimana di gare nel mondo dell’, che questa volta fa tappa ad Aquisgrana (Aachen), in, dove si stanno svolgendo gare di dressage e salto, a cominciare già da questa sera, con laCup, competizione a squadre in due fasi. Il successo è andato, per un team composto da Henrik von Eckermann, Angelie von Essen, Evelina Tovek e Peder Fredricson, collezionando appena 4 penalità nel primo giro, per una vittoria che consente agli scandinavi di portarsi tra i favoriti delle prossime competizioni. Seconda piazza per lapadrona di casa, che ha invece commesso qualche errore di troppo nel round iniziale con Simone Blum unico ad effettuare percorso netto, contenendo i 5 complessivi di Christian Ahlmann, Daniel Deusser e Marcus Ehning, sulla carta i migliori della spedizione teutonica, mentre il podio è completato d...