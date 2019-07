Ebola | in Congo grave epidemia Allarme Oms | Emergenza sanitaria mondiale

L’epidemia di Ebola in Congo è un’emergenza internazionale : (foto: Getty Images) 2.500 persone contagiate, di cui 750 bambini, molti sotto i 5 anni. Oltre 1.650 morti. Sono i numeri aggiornati dell’epidemia di ebola che da un anno imperversa nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), nell’apparente indifferenza del mondo. Ieri però l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha alzato il livello della minaccia catalogando l’epidemia come emergenza internazionale di salute ...

Epidemia di Ebola in Congo - UNICEF : “C’è il rischio reale che possa diffondersi ai Paesi vicini” : UNICEF rende noto che, al 7 luglio, in Repubblica democratica del Congo, si sono registrati 750 contagi di Ebola tra i bambini: questo numero rappresenta il 31% del totale dei casi, rispetto a circa il 20% nelle epidemie precedenti. I bambini piccoli, quelli con meno di 5 anni, sono particolarmente colpiti. Dei 750 casi tra i bambini, il 40% ha meno di 5 anni. Questi bambini, a loro volta, stanno contagiando le donne. Tra gli adulti, le donne ...

Allarme Ebola - OMS : l’epidemia in Congo è “un’emergenza internazionale” : L’epidemia di Ebola in corso in Congo è “una emergenza sanitaria di portata internazionale“: lo ha decretato il Comitato istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità riunitosi a Ginevra. “È tempo che il mondo se ne accorga“, ha affermato il direttore generale dell’agenzia, Adolf Ghebreyesus. La dichiarazione OMS è giunta al termine di una riunione di emergenza di esperti dopo i primi casi di Ebola ...

L’epidemia di Ebola in Congo è grave : L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale di salute pubblica: in meno di un anno sono morte circa 1.700 persone

Congo : epidemia Ebola allarme mondiale : Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che "è il momento che il mondo prenda atto" dell'epidemia, ma ha raccomandato che le frontiere con i paesi vicini restino aperte. Finora, Ebola ha ucciso quasi 1.700 persone in più di un anno. Il Ruanda ha sconsigliato i viaggi 'non indispensabili' in Rdc senza però chiudere il confine. L'epidemia di Ebola in corso nello Stato africano del Congo è un'"emergenza ...

Epidemia di Ebola in Congo : nuovi casi sospetti a Goma - l’OMS valuta lo “stato di emergenza” : L’OMS deciderà oggi se dichiarare lo stato di “emergenza sanitaria internazionale” in Repubblica Democratica del Congo, per per l’Epidemia di Ebola in corso, dopo che nei giorni scorsi il virus è giunto per la prima in una grande città del Paese: si tratta di Goma, dove ieri è morto il pastore infettato, e dove si registrerebbero nuovi casi sospetti. I contatti diretti con l’uomo sono stati sottoposti a ...

Epidemia di Ebola in Congo : morto il primo paziente a Goma : Il primo paziente diagnosticato per Ebola nella città di Goma, in Repubblica Democratica del Congo, è deceduto: lo ha reso noto il governatore della regione del North Kivu. Si è trattato del primo caso in una grande zona urbana, nel corso di un’Epidemia durata quasi un anno. Il paziente morto era un predicatore evangelico che aveva viaggiato da Goma a Butembo, una delle città più colpite dall’Epidemia. Quando ha ricevuto la diagnosi ...

Ebola : dalla cooperazione italiana nuovi aiuti al Congo : Su impulso della Vice Ministra agli Affari Esteri e cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, l’Italia ha annunciato, in occasione della Conferenza dei Donatori a Ginevra, un ulteriore contributo finanziario di 300.000 euro a sostegno delle operazioni di assistenza sanitaria che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sta mettendo in campo nelle regioni del Nord Kivu e Ituri della Repubblica Democratica del Congo (trattamento sanitario, ...

Ebola Congo 2019 : sintomi e chi era l’uomo contagiato a Goma : Ebola Congo 2019: sintomi e chi era l’uomo contagiato a Goma Altro caso di Ebola a Goma, città Congolese orientale, quasi al confine con il Rwanda, con più di un milione di abitanti, la più grande tra quelle localizzate nel territorio dove una nuova epidemia ha cominciato a diffondersi un anno fa circa. Ebola Congo: chi è l’uomo contagiato? Il ministero della Salute del Congo ha reso noto che il contagiato è un pastore arrivato ...

Ebola in Congo - l’epidemia arriva a Goma. Sul posto centinaia di operatori ong - anche italiani. Il governo locale rassicura : Il Ministero della salute Congolese conferma il primo contagio di Ebola nella città di Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu, città di 1 milione di abitanti sulle rive del lago Kivu. Da tempo, temendo questa evenienza, ben 3mila operatori sanitari erano stati preparati e vaccinati, ma – nonostante fosse preventivata – la notizia allarma, non solo per il numero di persone che risiedono in città, spesso stipate in quartieri poveri e nei ...

Ebola in Congo - MSF : l’epidemia “non è sotto controllo” : Il primo paziente colpito dall’epidemia di Ebola registrato nella città di Goma, in Repubblica Democratica del Congo (RDC), è arrivato in un Centro di trattamento supportato da Medici Senza Frontiere (MSF): dopo la conferma della positività al virus, arrivata dalle analisi di laboratorio condotte dal Ministero della Salute, il paziente è stato isolato e ha ricevuto l’assistenza medica necessaria. Questa mattina è stato trasferito a ...

C’è stato per la prima volta un caso di Ebola a Goma - grande città del Congo : È stato segnalato il primo caso di ebola a Goma, in Congo, che con circa un milione di abitanti è la città più grande a essere coinvolta dall’epidemia da quando è iniziata un anno fa. Il ministro della Salute del

Epidemia di Ebola in Congo : primo caso a Goma - appello a “mantenere la calma” : E’ stato registrato un primo caso di febbre emorragica da Ebola a Goma, la più grande città (circa un milione di abitanti) finora colpita dall’inizio dell’Epidemia – il primo agosto 2018 – nella Repubblica Democratica del Congo: lo ha confermato il Ministero della Salute, chiedendo alla popolazione di “mantenere la calma“. Il paziente è arrivato in città da Butembo, uno dei principali focolai della ...

Epidemia di Ebola in Congo : 1500 morti - “l’emergenza sanitaria più complessa della storia” : Secondo John Johnson, di Medici Senza Frontiere, l’Epidemia di Ebola in Repubblica democratica del Congo è “l’emergenza sanitaria più complessa della storia“. Il virus nel nord-est del Paese africano ha già causato 1500 morti su un totale di oltre 2100 contagi in 11 mesi. In termini di numeri l’Epidemia Congolese di Ebola è la 2ª più grave della storia, con un tasso di mortalità del 67%. La più grave Epidemia di ...