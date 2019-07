È morto Luciano De Crescenzo | Napoli piange il suo ingegnere filosofo

Luciano Spalletti - morto il fratello Marcello a 66 anni : tragedia dopo la gioia Champions : dopo la gioia per la soffertissima qualificazione in Champions League all'ultima partita con l'Inter, un dramma per Luciano Spalletti: è morto infatti il fratello Marcello. La notizia la ha data l'Inter sul suo sito ufficiale: "FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Spalletti per