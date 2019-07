È morto a 90 anni Luciano De Crescenzo | Napoli piange il suo ingegnere filosofo

E’ morto lo scrittore e regista Luciano De Crescenzo - aveva 90 anni : E' morto oggi a Roma, all'eta' di 90 anni , Luciano De Crescenzo . Lo scrittore , regista , attore e conduttore televisivo era nato a Napoli il 18 agosto 1928. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale. La conferma arriva dalla casa editrice Mondadori che ha pubblicato tutti i suoi libri. Dapprima ingegnere all'Ibm, De Crescenzo e' passato alle luci della ribalta in seguito alla partecipazione come ospite al Maurizio Costanzo show. De Crescenzo e' ...

Tennis : è morto a 91 anni Beppe Merlo - campione tra gli anni ’50 e ’60 e inventore del rovescio bimane : Una brutta notizia scuote il mondo del Tennis . E’ morto all’età di 91 anni Beppe Merlo , uno dei giocatori più forti che l’Italia abbia mai avuto nella sua storia. Seppe distinguersi per le semifinali raggiunte al Roland Garros del 1955 e del 1956, conquistando anche la finale di Roma nel 1955 e nel 1957 e centrando in quattro occasioni il titolo tricolore negli anni ’50. Figlio del custode del Circolo Tennis Merano, ...

Andrea Camilleri è morto a 93 anni - i funerali in forma privata : Per volontà dello stesso scrittore siciliano scomparso oggi all'età di 93 anni, i funerali di Andrea Camilleri si svolgeranno in forma strettamente privata. Lo rivela la stessa asl di Roma che ha comunicato il suo decesso: "Per volontà del Maestro e della famiglia le esequie saranno riservate. Verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio".Continua a leggere