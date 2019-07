Dopo che muore il marito apre un cassetto a cui non si era mai voluta avvicinare e ciò

baritalianews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Una donna, Audrey Philips era stata sposta per ben 64 anni ad un uomo, Glyn. I due si erano amati profondamente e mai, durante gli anni del matrimonio, lei aveva dubitato dell’amore che ilprovava per lei. Un giorno, però Glyn è morto e la donna si è avvicinata ad una cui, durante il matrimonio, non si era mai avvicinata. Quando lo ha aperto ha scoperto una verità che non si sarebbe mai immaginata: ilera stato una spia che aveva lavorato per la British Intelligence Force. La donna che aveva sempre pensato che ilfosse un ingegnere civile è rimasta scioccata dall’altra verità. L’uomo era una spia da quando aveva13 anni.i primi tempi di smarrimento e anche di sgomento, la donna, che è una insegnante, ha scritto un libro “Operation XX And Me: Did I Have A Choice?” nel quale si legge: “Ero ignara di tutto, avrei così ...

