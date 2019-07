Diplomati magistrali e aggiornamento delle graduatorie

Diplomati magistrali chiedono un concorso straordinario bis : lettera : I Diplomati magistrali che sono rimasti esclusi dal precedente concorso riservato intendono esprimere il proprio punto di vista sulla stabilizzazione. Lo fanno con una lettera inviata alla nostra redazione nella quale esprimono l’auspicio che anche loro possano partecipare ad una procedura riservata come i colleghi in possesso delle due annualità. Preso atto della impossibilità di riaprire le Gae, i Diplomati magistrali che non avevano ...

Finalmente buone notizie per i Diplomati magistrali : Quella di ieri è stata una bella giornata per i diplomati magistrali. Dalla riunione che si è tenuta al MIUR in cui si è parlato di quota 100, delle modalità di immissione in ruolo per i docenti FIT, con le istruzioni che dovranno essere impartite a tutti gli uffici scolastici regionali per procedere con la stipula dei contratti a tempo indeterminato, è arrivata dai sindacati una importantissima anticipazione che riguarda in particolare coloro ...

Tutte le problematiche irrisolte dei Diplomati magistrali : I diplomati magistrali stanno vivendo giorni di estrema incertezza a causa di tantissime incongruenze create dalla decisione di immettere in ruolo solo chi era in possesso di un servizio di due annualità nelle ultime 8. All’opinione pubblica risulta difficile comprendere come mai la categoria sia ancora in stato di agitazione. In Piemonte i diplomati magistrali hanno organizzato ieri un presidio presso la sede dell’Ufficio Scolastico ...

Il Miur dovrà dare disposizioni agli USR per i Diplomati magistrali in ruolo con riserva : I diplomati magistrali attendono dal Miur chiarimenti in relazione alla conferma sullo stesso posto. La questione era già stata sollevata da alcuni sindacati che erano stati ricevuti al Ministero nei giorni scorsi. Dopo le precisazioni dell’USR Piemonte riguardo alla necessità di ricevere dal Miur indicazioni dettagliate, dietro la richiesta che l’USR Lombardia aveva già accolto per coloro che verranno individuati dalle graduatorie ...

I Diplomati magistrali chiedono rispetto : Il nuovo anno scolastico sta destando non poche preoccupazioni tra i Diplomati Magistrali che temono le ripercussioni che possono verificarsi nei loro confronti. La lettera che segue esprime i dubbi e le richieste di questi insegnanti, con l’auspicio che vengano presi in considerazione. Il solito specchietto per le allodole “Continuano le docce fredde per noi, Diplomati Magistrali, sotto questo caldo rovente. Ancora una volta il ...

Diplomati magistrali : una preziosa risorsa per la scuola da tutelare : Per i Diplomati magistrali vale il detto di Totò: gli esami non finiscono mai. Questo è tanto più vero se si pensa al concorso riservato che sta producendo ulteriori danni ad una categoria ingiustamente vessata dalla giustizia, sbeffeggiata dalla stampa nazionale, aggredita da colleghi investiti da uno smisurato ego e da una conoscenza stravolta delle normative giuridiche che si sono succedute negli ultimi vent’anni. Le fakes della stampa ...

Diplomati magistrali senza pace - esclusi dal concorso straordinario per la mancanza delle due annualità : L’allarme è scattato in un gruppo Whatsapp dedicato al concorso riservato ai Diplomati magistrali. A poche ore dalla conclusione dei colloqui orali, alcuni candidati hanno ricevuto una mail dall’ufficio scolastico regionale nella quale veniva comunicata l’esclusione dal concorso straordinario. Il fenomeno si è verificato nel Lazio e subito dopo anche in Toscana. La mail ai Diplomati magistrali Rimettiamo di seguito il testo ...

Mantenere Diplomati magistrali assunti in ruolo con riserva sulla stessa provincia anche da concorso straordinario : Il problema della continuità didattica da garantire alle scuole è oggetto di attenzione soprattutto tra i diplomati magistrali. Molti di loro hanno affrontato il concorso straordinario, mantenendo contemporaneamente il ruolo assunto con la riserva dietro il contenzioso seriale avviato dai sindacati. La nomina da graduatorie di merito regionali, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, non consentirà ai soggetti che hanno già svolto ...

Diplomati magistrali - anno di prova da ripetere : In questi giorni gli insegnanti neoassunti dell’anno scolastico 2018/2019, hanno sostenuto o dovranno sostenere la discussione finale, per poter concludere l’anno di prova e confermare dunque il ruolo. Con riferimento invece ai Diplomati Magistrali neoassunti in ruolo con riserva, si presentano due casistiche diverse. Diplomati Magistrali con ricorso ancora pendente Il riferimento è ancora una volta ai Diplomati Magistrali, molti dei quali hanno ...

Diplomati magistrali con una sola annualità - governo pensa a straordinario bis : La notizia circolava già nei gruppi social in cui i Diplomati magistrali esclusi dal concorso riservato cercavano aggiornamenti importanti per la loro condizione. L’ipotesi di replicare il concorso riservato per chi non aveva le due annualità di servizio prende sempre più corpo. Un articolo di Italia Oggi, che riportiamo di seguito, riporta all’attenzione quanto circa due settimane fa avevamo anticipato dietro la preparazione di un ...

Confermare Diplomati magistrali sullo stesso posto - interrogazione a Bussetti : Si intensifica l’attività dei parlamentari di Fdi supporto dei diplomati magistrali. Quest’oggi l’onorevole Paola Frassinetti, vicepresidente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro Bussetti. La questione riguarda i diplomati magistrali in ruolo con riserva che verranno assunti da concorso straordinario. Per loro si chiede la ...

Diplomati magistrali con servizio nelle paritarie non sono figli di un Dio minore : I Diplomati magistrali che non hanno il requisito delle due annualità di servizio nelle ultime 8 per partecipare al concorso straordinario contestano la decisione assunta con il decreto dignità da questo governo. Nello specifico la questione riguarda tutti quei docenti che hanno lavorato presso le scuole paritarie. Fin dai giorni successivi della pubblicazione del bando del concorso straordinario, moltissimi di loro hanno puntato il dito contro ...