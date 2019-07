Di Marzio – Vinicius al Benfica per 17 milioni

ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ultime di mercato da Sky. Gianluca Diha annunciato il passaggio dial. Dopo la scorsa stagione in cui a militato tra le fila del Rio Ave e Monaco l’attaccante brasiliano passerà ala titolo definitivo. 17di euro, la cifra dell’affareha lasciato oggi il ritiro degli azzurri, pronto oramai a trasferirsi a Lisbona. “Morais ripartirà dal, dopo la stagione trascorsa in prestito tra Rio Ave e Monaco e i primi giorni di ritiro con il Napoli di Ancelotti. L’attaccante brasiliano, classe 1995, era finito da tempo nel mirino del club portoghese, che ha puntato insistentemente su di lui e lo ha prelevato a titolo definitivo per una cifra pari a 17di euro. L’accordo tra le parti è stato trovato nella notte eha lasciato oggi il ritiro degli azzurri, pronto oramai a trasferirsi a ...

