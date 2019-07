Di Maio | Lega corre rischio di isolare Italia | noi siamo stati responsabili

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019) Roma – “Ilche stando lae’ quello dil’. Noi”, ma adesso “il colmo e’ chevuole anche il commissario europeo, ma se tu ti isoli e poi chiedi di nominare un leghista c’e’ qualche difficolta’”. Lo dice Luigi Di, vicepremier e ministro a ‘Unomattina’ su Raiuno. Poi aggiunge: “L’accusa che ci lancia ladi aver votato per Van der Leyen. Lasta mentendo, c’era un accordo per votarla in cambio del commissario. Poi hanno capito che non riuscivano ad avere il commissario e si sono ritirati. Noi non abbiamo votato per una poltrona”. L'articolo Didi, noiproviene da RomaDailyNews.

