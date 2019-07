De Rossi al Boca | in Argentina | e gli altri ex Azzurri emigranti di lusso

De Rossi-Boca quasi fatta - Parma prende Karamoh : Ricomincio dal Boca. Daniele DE ROSSI, dopo il clamoroso addio alla 'sua' amatissima Roma, ha accettato una nuova sfida. Niente Fiorentina e neppure Europa, ma l'Argentina: il centrocampista di Ostia, ex 'Capitan futuro' dei giallorossi, ha risposto "si" al corteggiamento dell'ex compagno Budisso e nel week-end lo raggiungera' a Buenos Aires. La famiglia accompagnera' De Rossi nella nuova avventura argentina. E non e' finita per l'ex squadra di ...

Daniele De Rossi al Boca Juniors - ci sono conferme : la chiave? Un ex della Roma : "È vicino" l'accordo fra il Boca Juniors e Daniele De Rossi. Lo scrive questa mattina il quotidiano argentino la Nacion che, dopo i rumors arrivati dall'Italia, ha contattato fonti vicine al club xeneize. Confermata la ripresa dei colloqui con il centrocampista italiano e che nelle ultime ore sono s

Calciomercato Serie A : De Rossi-Boca accordo probabile - Lukaku si avvicinerebbe all'Inter : Anche oggi mercoledì 17 luglio Calciomercato bollente in Serie A. Tutte le big sono a caccia di rinforzi in attesa del prossimo campionato e si stanno muovendo con decisione. A farlo nel migliore dei modi finora è stata soprattutto la Juventus, che dopo aver ingaggiato Rabiot e Ramsey è riuscita a trovare l'accordo con l'Ajax per il trasferimento del difensore De Ligt. E non è finita qui, visto che il club bianconero ha ancora altri colpi in ...

Daniele De Rossi - il Boca Juniors ha trovato il suo gladiatore : Ci è voluto il tempo necessario ma alla fine era destino che questo matrimonio si doveva fare; quello tra Daniele De Rossi e il Boca Juniors.Calciomercato estero, Sudamerica, Daniele De Rossi, Boca Juniors / A dieci giorni dall’inizio della stagione oltreoceano e ad una settimana dall’andata degli ottavi di Libertadores il Boca ha trovato il suo gladiatore.Stamattina i quotidiani argentini hanno rivelato la chiusura ...

Daniele De Rossi al Boca Juniors : accordo a un passo per l’ex capitano della Roma a Buenos Aires : Daniele De Rossi in Argentina. Secondo indiscrezioni di stampa, mancano solo i dettagli per lo sbarco dell’ex capitano della Roma a Buenos Aires per vestire la maglia del Boca Juniors. In attesa di conferme ufficiali, l’unica certezza è che il centrocampista non smetterà d giocare. In tal senso Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra in giallorosso e oggi direttore sportivo dei Xeneixes, sembra aver convinto De Rossi, atteso nel ...

De Rossi verso il Boca Juniors - le reazioni dei tifosi della Roma sui social : Daniele De Rossi vicino al Boca Juniors. La notizia lanciata ieri ha scatenato le reazioni sui social, specialmente quelle dei tifosi della Roma. Il centrocampista ha scelto di non accettare le lusinghe di Milan, Fiorentina e Sampdoria per non vestire un’altra maglia in Italia, gesto molto apprezzato dai più: “De Rossi alla Bombonera sarebbe il giusto tributo ad un guerriero, in una delle arene più calde del mondo, dopo una ...

Boca Juniors - è fatta : De Rossi ha detto sì - tutti i dettagli : DE Rossi Boca Juniors- Ora è fatta, Daniele De Rossi giocherà i pRossimi 8 mesi al Boca Juniors. Accordo totale con il club argentino e fumata bianca ormai pronta all’ufficialità. Il giocatore, dopo alcuni contatti con i club italiani, ha scelto di sposare l’inizio di una nuova avventura lontano dall’Italia, ma soprattutto l’inizio di una […] L'articolo Boca Juniors, è fatta: De Rossi ha detto sì, tutti i dettagli ...

De Rossi-Boca - la conferma : “Non c’è ancora l’accordo ma siamo vicini alla conclusione” : Il futuro di Daniele De Rossi è sempre più vicino al Boca Juniors. Arrivano infatti conferme da parte della stessa società argentina che, interpellata dal giornale ‘La Nacion‘, ha affermato che c’è una “ripresa delle trattative, che sono in stato avanzato: siamo vicini a una conclusione“. Il quotidiano sudamericano sottolinea anche che “inizialmente il suo arrivo non apporterebbe grandi soluzioni ...

Repubblica : De Rossi sceglie il Boca. Tutto fatto - manca solo la firma : Dopo un’estate di dubbi e tentennamenti, Daniele De Rossi alla fine ha scelto dove andare. Boca Juniors. Burdisso è riuscito a convincerlo. All’amico e direttore sportivo del club, Burdisso, l’ex capitano giallorosso lo ha comunicato venerdì sera al telefono, scrive Repubblica. L’accordo è stato concluso in poche ore: domenica era già cosa più o meno fatta. Al Boca De Rossi guadagnerà 500 mila euro per i pRossimi 8 mesi ...

De Rossi al Boca Juniors - Burdisso può esultare. Nel 2020 è già atteso in Italia : Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a breve Daniele De Rossi sarà un nuovo calciatore del Boca Juniors De Rossi Boca – Il pressing dell’ex compagno Burdisso, attuale d.s. del club argentino, ha convinto il centrocampista. A inizio 2020 Daniele potrebbe entrare nello staff azzurro di Mancini “Daniele De Rossi ha deciso, il suo futuro sarà nel Boca Juniors. Il pressing degli argentini ed in particolare ...

Calciomercato - De Rossi ha deciso il suo futuro : l’ex capitano della Roma giocherà nel Boca Juniors [DETTAGLI] : Sono passati 51 giorni da quel 26 maggio in cui Daniele De Rossi ha calcato per l’ultima volta il prato dello Stadio Olimpico con la maglia della Roma. Il centrocampista pare aver deciso il suo futuro. Sarà ancora in campo, ma non in Italia. La sua pRossima destinazione è il Sudamerica, più precisamente l’Argentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, De Rossi firmerà con il Boca Juniors, convinto dalle parole del suo ex compagno ...

Daniele De Rossi al Boca Juniors - ci siamo : ecco cifre e dettagli dell’accordo : Daniele De Rossi sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Boca Juniors: l’ex Roma ritroverà il vecchio compagno Nicolas Burdisso Dopo il burrascoso addio alla Roma, con tanto di mancato rinnovo contrattuale, Daniele De Rossi si è preso diverse settimane di tempo per vagliare diverse offerte riguardanti il suo futuro. L’ex capitano giallorosso aveva espresso l’intenzione di restare in Italia, ma i rumor che portavano a Milan ...

Soluzione intrigante per De Rossi. Vorrebbe 6 mesi al Boca e dal 2020 Los Angeles : Per De Rossi sono arrivate due offerte, scrive il Corriere dello Sport. La prima è del Boca Junior e sarebbe stata agevolata dall’amico Burdisso. La seconda dal Los Angeles Fc. Espn ieri ha annunciato che la scelta è Los Angeles. Ma Burdisso non ne è sicuro: “Daniele ama la maglia del Boca, sono sicuro che alla fine sceglierà di giocare da noi perché rispetto al campionato americano qui troverà un ambiente passionale, lo stesso al quale è ...

I tifosi del Boca lo insultano sui social - la moglie di De Rossi lo difende : “se decidete di insultare…” : La moglie di Daniele De Rossi ha difeso il marito da un attacco social, rispondendo per le rime ad un tifoso del Boca Juniors Il futuro di Daniele De Rossi resta al momento ancora avvolto nel mistero, il centrocampista ex Roma non ha deciso quale sarà la sua pRossima destinazione. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia che avesse firmato con i Los Angeles Galaxy, un’indiscrezione non confermata ma che ha scatenato i tifosi ...