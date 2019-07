De Crescenzo un filosofo mai riconosciuto dall’élite letteraria

ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2019) Un miscuglio di rumori, sensazioni, voci, silenzi, armonizzato dalla narrazione ironica e mai banale, capace di portare il Partenone a Santa Lucia, passando per le immagini fotografate in una mente illuminata, avanti e mai ferma. Un, più di tanti ed in mezzo a pochi, maitale dall’élite, e che invece era la massima espressione del pensiero moderno applicato alla quotidianità. Spettacolare il suo ritratto della Napoli anni ’80, che barattava l’anima con la pittoresca idea di sopravvivenza che l’altra Italia aveva della città, e che invece sapeva essere unico porto di saggezza ed innovazione, sarcastica e dannata, come solo un figlio puro sa descrivere. L’eterno conflitto con il Nord, magistralmente deriso, e sentenziato con una cinica, quanto vera realtà sociologica, con la divisione tra uomini d’amore ed uomini di ...

