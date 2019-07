DAZN trasmetterà la Bundesliga in Germania e Austria

Diritti tv - DAZN amplia la sua offerta di calcio : trasmetterà in esclusiva la Super League cinese : DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, amplia la propria offerta di calcio internazionale annunciando l’acquisizione dei Diritti della Ping An Chinese Super League, il massimo campionato cinese, per le stagioni 2019 e 2020. In testa alla classifica della CSL, dopo 13 partite, c’è il Beijing Sinobo Guoan con 36 punti, cinque in più delle due inseguitrici, il Guangzhou Evergrande ...