David e Cristina Temptation | video inedito | cos’è successo dopo il falò

Cristina dopo Temptation Island : “Se David mantiene le promesse…” : Temptation Island: Cristina Incorvaia rompe il silenzio dopo il falò Poco fa su Witty Tv è stato pubblicato il video inerente a ciò che Cristina e David hanno detto a caldo dopo il loro falò di confronto. In questa circostanza Cristina Incorvaia, senza indugio alcuno, ha confessato: “Se lui mantiene le promesse potremmo stare benissimo…E’ stata un’esperienza fantastica…Molto intensa…Ho riscoperto cosa sono ...

Gossip Tempation Island : David e Cristina si sarebbero lasciati al termine delle riprese : La quarta puntata di Temptation Island, trasmessa su Canale 5 lunedì 15 luglio ha sancito il falò di confronto immediato di David Scarantino e Cristina Incorvaia. Lui ha chiesto di parlare con la fidanzata perché non riusciva più a vederla insieme al single Sammy e lei si è presentata, richiamando alla mente i problemi già presenti prima dell'avventura televisiva. Durante il faccia a faccia, l'ex cavaliere di Uomini e donne ha confermato i suoi ...

David e Cristina - a Temptation falò bollente. E la coppia ex UeD decide : È incredulo David di fronte alle immagini di Cristina assieme al tentatore Sammy. L’ex di Uomini e Donne, nel corso della nuova puntata di Temptation Island 2019, decide allora di chiamare il falò di confronto immediato. Come ben sappiamo, la coppia è già ben conosciuta dal grande pubblico, per via della loro partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne. David è di Genova ed ha 42 anni, ed un imprenditore che si occupa del settore ...

Resoconto Temptation Island 4ª puntata : David e Cristina litigano ma poi escono insieme : È stata una quarta puntata ricca di emozioni quella che i telespettatori di Temptation Island hanno seguito ieri, 15 luglio, in prima serata su Canale 5. Sono stati due i falò di confronto che hanno portato a esiti diversi: nel primo, Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno richiamato alla mente quanto accaduto nelle ultime settimane, oltre che i problemi risalenti alla vita fuori dal programma. Alla fine hanno deciso di lasciarsi, e lei è ...

Temptation Island - David e Cristina insieme : lui le fa una promessa : David e Cristina lasciano insieme Temptation Island: la promessa di lui E’ da poco finita la quarta puntata della sesta edizione di Temptation Island. E sul finire della trasmissione c’è stato il tanto atteso falò di confronto tra David Scarantino e Cristina Incorvaia. Difatti l’uomo, dopo aver visto la fidanzata particolarmente vicina al tentatore Sammy, ha preteso un confronto. Un confronto tirato che ha fatto temere il ...

