DALLA CINA Non solo Russiagate | ecco la tempesta perfetta che affonda l' Italia

SPY FINANZA/ Il nuovo allarme che arriva DALLA Cina : Il dato sul Pil cinese è stato accolto positivamente dai mercati. In realtà l'economia di Pechino non gode di buona salute come sembra

DALLA CINA/ Lao Xi : Russiagate - cosa deve dire Salvini per non finire come Craxi : Questa settimana è l'ultima a disposizione di Salvini per disinnescare il Russiagate e una crisi di governo che la Lega dovrebbe subire

Tuffi - Mondiali 2019 : Bertocchi/Pellacani in finale con il brivido! Azzurre dodicesime nella qualifica dominata DALLA Cina : Elena Bertocchi e Chiara Pellacani sono in finale nel sincro femminile dai tre metri, ma quanta sofferenza per le due Azzurre, che devono ringraziare gli errori di Ucraina e Germania nell’ultima serie. Le Campionesse d’Europa in carica chiudono al dodicesimo posto, l’ultimo utile per staccare il pass per la finale, chiudendo con un punteggio totale di 257.37, sicuramente al di sotto delle aspettative. Un buon inizio di gara con ...

Sarcina tradito DALLA moglie con Scamarcio - suo testimone di nozze : 'Era come un fratello' : Qualche giorno fa Clizia Incorvaia ha annunciato la fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni. Il settimanale Oggi ha rivelato che sarebbe stata proprio la donna a lasciare il marito a causa di Riccardo Scamarcio. Il cantante ha raccontato che l'attore per lui era come un fratello, essendo stato anche il suo testimone di nozze. Quando la moglie gli ha confessato di averlo tradito proprio con Scamarcio, Sarcina ...

Tuffi - Mondiali 2019 : il primo oro è della Cina. Verzotto/Batki sesti nel sincro misto DALLA piattaforma : La prima medaglia d’oro dei Mondiali di Tuffi a Gwangju è della Cina. La coppia formata da Lian Junjie e Si Yajie ha vinto la gara del sincro misto dalla piattaforma. Una prova dominata dal duo cinese, che ha messo in ghiaccio il primo posto quasi già dagli obbligatori, completando poi l’opera con i tre liberi, chiudendo con il punteggio totale di 346.14. In seconda posizione si sono classificati i russi Viktor Minibaev ed Ekaterina ...

Mega grandinata a Pescara : auto distrutte e trascinate DALLA corrente : Luca Sablone Paura nella città abruzzese: danni a macchine, case e persone. In serata è atteso un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche Paura a Pescara, dove nella tarda mattinata di oggi si è abbattuta una forte tempesta di pioggia, vento e grandine. In pieno centro si registrano 10 centimetri di acqua: traffico in tilt, notevoli disagi alla viabilità e centralini di Vigili del fuoco e Polizia Municipale affollati. In ...

Nintendo prevede di spostare parte della produzione di Switch fuori DALLA Cina : Nintendo prevede di spostare parte della produzione di Switch in Vietnam, fuori dalla Cina, per diversificare i siti produttivi, ha detto a Reuters un portavoce del produttore giapponese di videogiochi.La mossa renderebbe Nintendo l'ultima società a trasferire la produzione fuori dalla Cina, in mezzo a una guerra commerciale con gli USA caratterizzata da alte tariffe di importazione.Nintendo prevede di effettuare il parziale spostamento in ...

Valentina DALLAri viene bloccata su Instagram da Kendall Jenner : 'Sono allucinata' : Disavventura social per la bella Valentina Dallari, una delle ex troniste di Uomini e donne rimasta nel cuore di milioni di spettatori. In queste ore, infatti, la ragazza ha dovuto fare i conti con il blocco social da parte di Kendall Jenner, affermata modella e nota soprattutto per essere la sorellastra di Kim Kardashian. La Dallari ha postato un commento su Instagram che non è piaciuto per niente a Kendall, al punto da essere bloccata 'seduta ...

Alluvioni nel nord della Spagna : uomo trascinato via DALLA furia dell’acqua - FOTO e VIDEO shock : Piogge torrenziali hanno causato Alluvioni e gravi danni in diverse città del nord della Spagna, come Tafalla, Olite e Pueyol. Il corpo senza vita di un uomo trascinato via nella sua auto dalla furia dall’acqua è stato ritrovato in una località della Navarra. Le Alluvioni, accompagnate da forti grandinate, hanno costretto a chiudere diverse strade e si sono registrate diverse interruzioni di corrente in varie parti della Spagna. Alluvioni ...

Tuffi - Universiadi 2019 : Jose Balleza domina DALLA piattaforma - la Cina vince il Team Event : Ultima giornata per i Tuffi alle Universiadi 2019 di Napoli. A chiudere la gare individuali è stata la piattaforma maschile, che ha visto il netto successo del messicano Jose Balleza con il punteggio totale di 453.70. Una medaglia d’oro mai in discussione, visto che il secondo classificato, il cinese Huan Bowen ha chiuso con 417.35 punti. Sul podio è salito anche il canadese Laurent Gosselin-Paradis, che ha sfiorato il muro dei 400 punti ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Canet in vetta - DALLA Porta si avvicina : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Calciomercato Juventus - offerta monstre DALLA CINA per il bianconero : Calciomercato Juventus – Come quello di tutti i club, il Calciomercato della Juventus non può essere caratterizzato da sole entrate. E tra coloro che potrebbero essere sacrificati e lasciare la Vecchia Signora c’è il colombiano Juan Cuadrado. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport nei giorni scorsi a Milano c’è stato un incontro tra la dirigenza bianconera e […] More