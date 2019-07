Dal primo agosto su DAZN si potrà vedere anche Eurosport

1969-2019 : 50 anni Dal primo sbarco sulla luna. Tutte le proposte Rai - Mediaset - La7 e Sky : sbarco sulla Luna - 20 luglio 1969 Sono passati 50 anni dal 20 luglio 1969, giorno in cui Neil Armstrong calcò per la prima volta la superficie lunare. Per festeggiare l’importante anniversario Tutte le tv proporranno nei prossimi giorni numerosi speciali dedicati ad uno dei momenti epocali della storia dell’umanità. Live, speciali, rivisitazioni storiche, film, serie tv e tanti documenti dell’epoca monopolizzeranno la programmazione ...

Napoli-Benevento - le formazioni ufficiali. Tutino Dal primo minuto : NAPOLI: Karnezis, Malcuit, Callejon, Verdi, Luperto, Maksimovic, Tutino, Rog, Ghoulam, Younes, Gaetano. A disposizione: Contini, Zedadka, Zanoli, Palmiero, Di Lorenzo, Zerbin, Sgarbi, Tonelli. All. Ancelotti BENEVENTO: Gori, Letizia, Del Pinto, Caldirola, Volta, Tello, Coda, Viola, Maggio, Armenteros, Insigne. A disposizione: Zagari, Rillo, Volpicelli, Tazza, Tuia, Improta, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Goddard, Antei, Sanogo, Sperandeo. All. ...

Tuffi - Mondiali 2019 : il primo oro è della Cina. Verzotto/Batki sesti nel sincro misto Dalla piattaforma : La prima medaglia d’oro dei Mondiali di Tuffi a Gwangju è della Cina. La coppia formata da Lian Junjie e Si Yajie ha vinto la gara del sincro misto dalla piattaforma. Una prova dominata dal duo cinese, che ha messo in ghiaccio il primo posto quasi già dagli obbligatori, completando poi l’opera con i tre liberi, chiudendo con il punteggio totale di 346.14. In seconda posizione si sono classificati i russi Viktor Minibaev ed Ekaterina ...

Diretta/ NaDal Federer - 6-7 - streaming video tv : primo set a Roger! - Wimbledon - : Diretta. Nadal Federer streaming video e tv, quote, risultato live e vincitore del match valevole come semifinale nel torneo di Wimbledon

LIVE NaDal-Federer - Wimbledon 2019 in DIRETTA - 6-7 1-0 : lo svizzero si assicura il primo set al tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Ancora un’ottima risposta di Federer ma, di nuovo, lo svizzero non riesce a concludere. 40-15 Ottima risposta di Federer che però non trova il vincente di rovescio: il nastro porta via il passante. 30-15 Federer non trova la giusta misura con il diritto dopo il servizio di Nadal. 15-15 Rovescio sublime in diagonale del tennista svizzero! 15-0 Risposta sul nastro sulla seconda di ...

DIRETTA/ NaDal Federer - 1-2 - streaming video tv : primo set equilibrato - Wimbledon - : DIRETTA. Nadal Federer streaming video e tv, quote, risultato live e vincitore del match valevole come semifinale nel torneo di Wimbledon

Forbes : Messi (primo tra i calciatori - al quarto posto) superato Dalle cantanti : Giornale Taylor Swift la star più pagata Le cantanti battono i calciatori Dal 2018 a oggi l’artista Usa ha guadagnato 451 milioni Dopo di lei ecco modelle, rapper e chef. Solo quarto Messi Secondo la classifica Forbes delle 100 star più pagate nell’ultimo anno, non sono gli sportivi a dettare legge, ma le cantanti. A scriverne, oggi, è Il Giornale Al primo posto si piazza Taylor Swift, la popstar americana autrice di Love Story, la ...

In Turchia è arrivato il primo carico del sistema di difesa missilistico S-400 - che il governo turco ha comprato Dalla Russia : Venerdì è arrivata in Turchia la prima parte della fornitura del sofisticato sistema missilistico russo S-400, il più avanzato tra quelli di cui dispone la Russia. L’acquisto era stato finalizzato alla fine del 2017 nonostante le molte proteste degli Stati

Tennis : Rafael NaDal è il primo qualificato per le ATP Finals 2019 di Londra - Djokovic ad un solo incontro Dal pass : L’edizione 2019 di Wimbledon sta per entrare nella fase decisiva con le attesissime semifinali maschili in programma domani, ma alla luce dei risultati emersi fino a questo momento Rafael Nadal può già festeggiare un traguardo importante. Il fuoriclasse maiorchino si è infatti garantito la qualificazione aritmetica per le ATP Finals 2019 di Londra con quattro mesi di anticipo, ottenendo questo risultato per la quindicesima volta in ...

MotoGp – Dal primo incontro alla differenza d’età con Valentino Rossi - Francesca Sofia Novello risponde alle domande dei fan [GALLERY] : Francesca Sofia Novello risponde alle domande dei fan su Instagram: la fidanzata di Valentino Rossi si racconta sui social Francesca Sofia Novello è apprezzatissima e seguitissima sui social. La relazione con Valentino Rossi le ha sicuramente dato molta popolarità, ma la bella modella italiana è amatissima a prescindere dal suo rapporto col Dottore. Credits: Instagram @FrancescaSofiaNovello Bella, solare, sempre disponibile con i fan, ...

MotoGp – Dal primo incontro alla differenza d’età con Valentino Rossi - Francesca Sofia Novello risponde alle domande dei fan [GALLERY] : Francesca Sofia Novello risponde alle domande dei fan su Instagram: la fidanzata di Valentino Rossi si racconta sui social Francesca Sofia Novello è apprezzatissima e seguitissima sui social. La relazione con Valentino Rossi le ha sicuramente dato molta popolarità, ma la bella modella italiana è amatissima a prescindere dal suo rapporto col Dottore. Credits: Instagram @FrancescaSofiaNovello Bella, solare, sempre disponibile con i fan, ...

Inter - primo giorno di ritiro da incubo per Icardi e Nainggolan : Conte li esclude Dalle esercitazioni tattiche : Il nuovo allenatore nerazzurro ha escluso dagli allenamenti tattici e dalle partitelle sia Icardi che Nainggolan, ormai fuori dal progetto tecnico Ciò che gli era stato promesso si è avverato, Mauro Icardi e Radja Nainggolan hanno cominciato a respirare il clima di ‘esclusione’ paventato da Conte e Marotta alla vigilia del ritiro di Lugano. Miguel MEDINA / AFP Già dal primo giorno di allenamenti la situazione è apparsa subito ...

Lego aprirà il primo parco acquatico a tema a GarDaland nel 2020 : A meno di un mese dall’annuncio dell’acquisizione del colosso dei parchi divertimento Merlin Entertainment da parte di Lego attraverso la holding Kirkbi, l’azienda danese famosa in tutto il mondo per i le sue costruzioni colorate ha annunciato la creazione del suo primo Legoland Water Park in Europa all’interno del parco divertimenti Gardaland. Sulla pagina Facebook del parco, l’amministratore delegato di Gardaland, Aldo ...

50 anni Dal primo passo sulla Luna : cosa è successo in 110 ore tra il 16 e il 21 luglio 1969 : Sono passati 50 anni dal primo passo che abbiamo compiuto sulla Luna. 'Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità' disse l'astronauta Neil Armstrong dell'Apollo 11 entrando ufficialmente nella storia: vediamo insieme cosa avvenne tra il 16 e il 21 luglio 1969, durante le 110 ore che anticiparono questo evento storico.Continua a leggere