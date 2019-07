Dacia Duster | la trazione 4X4 disponibile anche sul nuovo 1 3 TCe FAP

Dacia - La Duster 4x4 è anche a benzina : La Dacia amplia la famiglia della Duster introducendo a listino uninedia versione: anche il motore a benzina 1.3 TCe Fap, prodotto dellAlleanza RenaultNissanMitsubishi e Daimler, è ora disponibile in abbinamento alla trazione integrale, in due step di potenza (130 o 150 CV). Il costo di questo modello è di 2.000 euro in più rispetto allequivalente variante 4x2. Pertanto, a seconda dellallestimento scelto, il suo prezzo è compreso tra 18.650 ...

Motori – Dacia Duster presenta la serie speciale Techroad - al Salone dell’Auto di Torino [GALLERY] : Dacia Duster Techroad la nuova serie speciale del SUV compatto rumeno viene presentato in anteprima alla 5°edizione del Parco Valentino In occasione della 5°edizione del Parco Valentino Motorshow di Torino, aperto al pubblico dal 19 al 23 giugno, Dacia è presente con il nuovo Duster Techroad: design dinamico, inedita nuova tinta Rosso Fusion, tecnologia on the road e nuovi Motori 1.3 L TCe FAP. La serie speciale Techroad si distingue ...