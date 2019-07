Da «Il Principe di Be-Air» a «Dawson’s Creek» | i «recuperoni» dell’estate e dove trovarli

Quali serie lasceranno Netflix per la piattaforma HBO Max - da Friends a Willy il Principe di Bel-Air : Dal 2020 la guerra dello streaming sarà più dura che mai. L'anno prossimo debutterà infatti negli Stati Uniti HBO Max, la nuova piattaforma WarnerMedia che punta a mettere sul piatto degli utenti 10.000 ore di contenuti video. Netflix ne pagherà le conseguenze proprio a partire da gennaio 2020, quando dovrà rinunciare a titoli di enorme successo come Friends, Willy il Principe di Bel-Air e Pretty Little Liars. Perlomeno negli Stati Uniti. ...

Sindrome da anni '90 - dove ritrovare le sneaker di Willy il Principe di Bel Air : Colori sgargianti, camicie XXL, fantasie varie ed eventuali ai limiti del consentito. E dunque, sì, anche sneaker impossibili da non notare. Il ritorno prepotente degli anni '90, con tutta la loro carica di allegria e di eccessi, è ormai più che evidente: lo dimostra - nel caso ce ne fosse ancora bisogno - l'imminente reboot di Beverly Hills 90210 (seppur orfano di Luke Perry, alias il tenebroso Dylan); e lo ribadisce ...

Willy Il Principe di Bel Air sbarca su Netflix con tutte e sei le sue stagioni e il mistero della sigla : Oh che sventola di Netflix, mi sento già straricco la vita di prima mi puzza di vecchio guardate adesso gente in pista chi c’è, il principe Willy lo svitato di Bel Air, con tutte e sei le sue stagioni. Lo sappiamo, avete letto cantando il primo rigo ed è sicuramente quello l'effetto che volevamo proprio in occasione di questa giornata speciale in cui, a sorpresa, la serie Willy Il principe di Bel Air è sbarcata sulla piattaforma streaming per la ...

Willy - il Principe di Bel-Air arriva su Netflix : dall’1 luglio disponibili tutte le stagioni : Nuovo colpo di Netflix: dal 1 luglio 2019 è infatti totalmente disponibile sul servizio di streaming americano Willy, il principe di Bel-Air che, a ventun anni dalla prima messa in onda italiana, viene riproposto a tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento con il sito. Lo scorso anno fu Spike a riproporre al pubblico la storica serie con Will Smith (che ha ammesso di fare fatica a rivedersi nei panni del personaggio che lo fece ...